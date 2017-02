El festival gastro-literari de Morella dedicat a la trufa premia Luis Roso

Diumenge, 19 de febrer de 2017 a les 09:45h

El jurat del Premi ha fet una menció especial a Ramona Soler pel seu llibre 'Quaderns'

El festival gastro-literari 'Morella Negra com la Trufa' entrega el Premi Tuber Melanosporum a Luis Roso pel llibre Aguacero. L’entrega del premi va tindre un elevat nombre de públic en la seua estrena, així com totes les activitats de la jornada. A més, el jurat va tindre una menció per a la novel·la de Ramona Soler Quaderns.



'Morella Negra com la Trufa' ha començat amb força i al llarg de totes les activitats que s’han realitzat ha acudit un elevat nombre de públic. Tant la inauguració de divendres, com el recital de Poesia Canalla, les taules de diàleg o l’entrega del Premi Tuber Melanosporum han emplenat la Sala del Justícia. El regidor de Turisme, Jorge García, ha declarat que “estem molt contents amb la participació de la gent al llarg del festival. Tots els invitats s’acomiaden amb un somriure i volen tornar en futures edicions de 'Morella Negra com la Trufa'”. L’edil també ha comentat que “el Premi Tuber Melanosporum ha sigut un èxit i aporta més nivell, si és possible, al festival. Els autors 'rookies' ens faran gaudir durant molts anys de la seua literatura i és important donar-los el reconeixement que mereix el seu treball”.



XIV Jornades de la Trufa



El festival literari s’emmarca dins de les XIV Jornades de la Trufa, que s’allarguen fins al 12 de març. Aquestes tenen com a element protagonista el ‘diamant negre’ dels Ports. Així, els restaurants de la zona ofereixen menús especials elaborats amb trufa al llarg d’aquestes jornades gastronòmiques. A més a més, durant els caps de setmana s’organitzen diferents degustacions, tallers i 'showcookings' on la gent pot provar aquest producte característic de les nostres terres.