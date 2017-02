Els èxits literaris de Blasco Ibáñez arriben a l’era digital

Diumenge, 19 de febrer de 2017 a les 10:15h

La Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI) ofereix als usuaris la possibilitat de consultar i llegir prop de cinquanta novel·les i obres relacionades amb l'escriptor valencià Vicente Blasco Ibáñez de manera digital.Tot just ara que diverses institucions estan duent endavant iniciatives al voltant del 150 aniversari del seu natalici, la Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI) reuneix, dins del portal Biblioteques d'Autor, les novel·les més emblemàtiques de Blasco Ibáñez, així com altres documents d’interès per a conèixer un dels personatges més influents del segle XIX i principi del XX. Aquesta secció es divideix en dos apartats: 'Veure obres d'aquest autor en la Biblioteca Valenciana Digital' i 'Altres documents relacionats amb l'autor'.Entre les novel·les que es poden llegir figuren figuren La araña negra, El libro de las mil noches y una noche, La catedral, Los argonautas, Mare Nostrum, La barraca, Los cuatro jinetes del Apocalipsis, Entre naranjos, Flor de mayo, Arroz y tartana, Cañas y barro, En busca del Gran Kan: (Cristóbal Colón) i El conde de Baselga.Les novel·les de Blasco Ibáñez es caracteritzen pel naturalisme i credibilitat en les descripcions dels ambients, pels elements costumistes i regionalistes i per l'acció trepidant en els seus relats.En l'apartat 'Altres documents relacionats amb l'autor' es troben les conferències completes de l'escriptor, material gràfic, manuscrits, el cartell anunciador de la Metro Pictures Corporation sobre la novel·la Los cuatro jinetes del Apocalipsis i estudis sobre l'obra de Blasco Ibáñez.La Biblioteca Valenciana Digital va nàixer amb l'objectiu de digitalitzar i difondre el valuós patrimoni documental de la Biblioteca Valenciana per a facilitar així el seu coneixement i investigació. BIVALDI, a més, garanteix la conservació del patrimoni documental en limitar la manipulació dels documents originals i conservar una còpia digitalitzada de cada un d'aquests en alta qualitat.