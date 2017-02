El Llevant torna a guanyar i ja és el millor líder històric de Segona (3-1)

Diumenge, 19 de febrer de 2017 a les 12:15h

Els valencians s’imposen al Còrdova en una segona part amb encert i solvència després d’una primera part igualada

Roger celebra el segon gol del Llevant.

Foto: La Lliga URL curta



Etiquetes

Llevant, Segona Divisió



Javier Cid / València.



El Llevant va aconseguir una nova victòria després d'imposar-se per 3-1 al Còrdova, un equip que segueix sense conèixer la victòria en aquest 2017 i que roman a la zona de descens.La diferència en la classificació entre un i l'altre no va ser tan evident sobre el terreny de joc, sobretot en el primer temps, on els andalusos es van sobreposar al gol del Llevant i van saber canalitzar, amb ambició i bon joc, el partit, tot i que en la segona part, la major contundència cara a gol del líder va decidir el partit.



El Llevant va arrencar amb autoritat el partit, manant davant el Còrdova, i als deu minuts aconseguia posar-se per davant en el marcador, després d'un lliure directe transformat per Campaña, que va arribar a tocar Razek, encara que no prou per a evitar el gol.



El conjunt andalús va acusar el colp i el Llevant es mostrava molt superior, arribant amb molt de perill i gaudint de bones ocasions per ampliar la seua renda.



Les més clares es van produir després d'una bona paret a l'àrea entre Roger i Campaña, que aquest últim va culminar amb un tret en immillorable posició que Razek va salvar amb fortuna. En la següent jugada el col·legiat va anul·lar un gol a Roger per un fora de joc inexistent.



Aquesta jugada va semblar empentar el Còrdova que, a partir d'aquest moment, va oferir els seus millors minuts de joc, amb una bona recuperació al mig del camp i una major verticalitat en les seues accions ofensives. Així, el bon joc de l'equip cordovès va tenir el seu premi sobrepassada la mitja hora, després d'un servei de córner que va rematar de volea, des del punt de penal, l'exllevantinista Héctor Rodas manant la pilota a l'escaire.



Amb l'empat, el partit es va obrir molt. El Llevant havia de sobreposar-se a un gol mal anul·lat, a l’empat i al seu mal joc. Van tractar de reaccionar davant un Còrdova que no va disminuir en la seua ambició, tot i que es va arribar al descans sense més variacions al marcador.



En el primer minut de la represa, Roger la va tenir per al Llevant que, en posició escorada, va penjar la pilota per sobre del porter Razek però la pilota es va passejar per la línia de gol sense arribar a entrar a la porteria.



A base de costum, com sempre a casa, el líder va començar a cercar la porteria del Còrdova i, superat l'equador del segon acte, va aparèixer la figura del golejador valencià Roger per avançar de nou el Llevant, després d'aprofitar una assistència de Casadesús, que acabava d’entrar a la segona part, i que va batre, pel pal esquerre, Razak.



El Còrdova, que va realitzar dos dels seus tres canvis condicionat per lesions, va buscar a la desesperada l'empat, però es veia més a prop el tercer dels llevantinistes i així va ser.En el temps de prolongació, després d'una espectacular galopada des del seu camp, Jason, gràcies a una paret amb Casadesús, va batre Razak per tancar el partit i el triomf per al Llevant, que ja té 17 punts amb el tercer, el Tenerife.



Fitxa tècnica:



3 - Llevant: Raúl, Pedro López, Postigo, Chema, Rober Pier; Espinosa (Casadesús, m.52), Natxo Insa (Lerma, m.78), Campaña; Jason, Morales (Rubén, m.46) i Roger.



1 - Còrdova: Razak, Antoñito, Héctor Rodas, Car, Cisma, Bíttolo (Bergdich, m.70); Edu Ramos (Esteve, m.77); Cavaller (Piovaccari, m.75), Javi Lara, Juli i Rodri.



Gols: 1-0, m.11: Campaña.1-1, m.33: Héctor Rodas. 2-1, m.66: Roger. 3-1, m.91: Jason.



Àrbitre: De la Fuente Ramos (Comitè castellanolleonès). Va amonestar, pel Llevant, Roger i, pel Còrdova, Razak i Javi Lara.



Incidències: Partit corresponent a la jornada 26 de Segona Divisió disputat a l'estadi Ciutat de València davant 11.940 espectadors.