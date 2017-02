Dimarts s’anuncia com s’aplica la competència lingüística en la funció pública valenciana

Diumenge, 19 de febrer de 2017 a les 13:30h

Intersindical torna a demanar al Consell que incorpore la competència lingüística en la nova llei funció pública. Així ho ha afirmat amb un comunicat després de rebre la convocatòria per al proper dimarts en una reunió informativa que comptarà amb la presència de la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, i del conseller d’Educació, Vicent Marzà. Segons el sindicat, aquest interpreta la convocatòria en aquests termes perquè “se’ns informarà sobre els canvis en la Llei d’Ocupació Pública Valenciana”.L’assumpte ve precedit per dues fites al voltant de la inclusió del coneixement de la llengua pròpia per a accedir al funcionariat, així com per a ascendir dins dels cossos. Per una banda, a finals del 2016 es va signar un acord sindical històric, on per primera vegada la majoria dels sindicats donaven suport a la petició d’incloure la competència lingüística en tota l’administració. Posteriorment, i a tenor d’una possible no concreció dels nivells de coneixement de llengua dins de la pròpia llei, i que aquesta concreció es deixe per a la posterior regulació i desenvolupament, cosa que podria endarrerir l’aplicació fins a 9 anys, ACPV feia pública la demanda que la competència s’havia d’incloure des del primer moment en la Llei i no deixar-la per a la posterior regulació.És per això que Intersindical Valenciana interpreta que aquesta convocatòria es fa per a informar dels canvis sobre la competència lingüística que van motivar les crítiques de les organitzacions defensores del valencià a l'esborrany de llei presentada al mes de gener.Davant això, el Sindicat considera que “els canvis anunciats han de contemplar, com a mínim, l'acord sindical signat el passat mes de desembre”. És a dir, “la generalització de la capacitat lingüística per a tot el personal de les Administracions Públiques, per als procediments administratius i per a la formació del personal per a avançar en eixe camí”.El portaveu d’Intersindical, Vicent Maurí, recorda que “es va presentar un projecte en gener i aleshores no es preveia”, per això, durant la reunió informativa que tindrà lloc el proper dimarts 21 de febrer, a les 13.30 hores, a la Ciutat Administrativa 9 Octubre “esperem que se solvente i s’arreplegue l’acord en la seua literalitat”, ja que a hores d’ara “no sabem com es concretarà”, sinó que “serà dimarts quan sabrem en quins termes ho recull”, afirma Maurí en declaracions a La Veu.“La llei ha de regular el coneixement”, apunta, encara que “som conscients que a cada treballador se li aplicarà segons el treball que desenvolupa”. No obstant això, esperen que en aquesta reunió amb els consellers, a banda de conèixer com s’aplicarà i en quins termes queda la competència lingüística en la funció pública, “ha d’haver un compromís del govern de dur endavant un pla de formació durant la jornada laboral i que compte amb un pressupost i amb els mitjans econòmics per a dur endavant eixa formació. Eixa garantia la volem també”, conclou el portaveu d’Intersindical.