El conclave valencià de Podem serà la vespra del 15M

Montiel defensa un partit que ‘serà un projecte valencià guanyador’

El secretari general de Podem, Antonio Montiel, ha proposat al Consell Ciutadà Valencià (CCV) la data per a la pròxima Assemblea Ciutadana Valenciana i aquesta ha sigut aprovada per unanimitat en la reunió que el Consell ha celebrat aquest matí a la seu del partit a València. La convocatòria de l’Assemblea Ciutadana Valenciana serà, tal com ha sigut aprovat, per al pròxim diumenge 14 de maig del 2017, vespra de l’aniversari del 15M.



El secretari general de Podem ha afirmat que “tenim al davant tres mesos per a posar en comú tot el que hem reflexionat sobre la nostra organització i com podem ser més útils per a aconseguir els objectius que compartim, transformar la realitat per a millorar la qualitat de vida de les persones”. “Recollim també l’experiència de l’organització de l’Assemblea estatal, que ens serveix de referent i defensem la necessitat que totes les veus a Podem tinguen un espai per a ser escoltades i sumar-se a construir un Podem col·lectiu en el qual totes i tots ens sentim partícips”, assenyala el secretari general.



“És el moment --assenyala Montiel-- de defensar col·lectivament el Podem que serà referent de projecte polític federal, cooperatiu i amb autonomia territorial per a desenvolupar, en el marc d'un projecte polític per al país, un projecte valencià guanyador “.



El CCV, una vegada aprovada la data, ha traslladat el mandat a la comissió tècnica --creada per decisió del CCV-- per a desenvolupar el procés, vetlar pel seu correcte funcionament i garantir la neutralitat de tots els òrgans. Aquesta neutralitat implica que el CCV i la resta d’òrgans no podran prendre decisions que comprometen les línies polítiques i estratègiques de l’organització.



Montiel ha assenyalat que “ahir vaig demanar al secretari d’organització estatal que pose a la nostra disposició tots els mitjans necessaris per a l’organització de l’Assemblea valenciana”.



La comissió tècnica la formen Kepa Basabe, Pilar Dasí, Daniel Gefner, Emilia Noguera, Miguel Montiel, Juan Carlos Pérez, José Manuel Rodríguez, Sonia Salvador, Esperanza Sanz i Silvia Soriano.