Empar Marco, Salva Enguix i Josep Ramon Lluch, finalistes a dirigir la nova RTVV

RedactaVeu / València.



El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació s’ha reunit aquest diumenge a la seu de la corporació a Burjassot (l’Horta Nord) per a triar els tres candidats finalistes del procés de selecció i que, per tant, aspiren a dirigir la nova RTVV. El procés, però, no conclou ara, sinó que aquests tres noms, Empar Marco, Josep Ramon Lluch i Salvador Enguix, són els seleccionats que ara passaran a l’entrevista personal, que és d’on finalment eixirà el nou director general de la nova RTVV.



Vint aspirants començaren el procés, dels quals van ser descartats cinc per diversos motius. Aquests eren: Juli Esteve, Manuel Antón, Josep Miquel Crespo, Àngel Martínez i Débora Moros.



A aquest procés de triatge, n’arribaven, per tant, quinze, entre els quals es trobaven l’expresentadora de Canal 9 i exdirectora d’IB3, Mar Adrián; el director de Sucro TV, Andreu Alberola; l’exdirector d’aquest diari, guionista, historiador i documentalista de RTVV, Javier Argente; l’extreballador de RTVV Artur Balaguer; el periodista Francisco J. Beltrán; l’expresentadora de Canal 9 Clara Castelló, l’excap d’informatius de Ràdio 9, Vicente Climent; l’exdelegat de RTVV a Alacant i delegant de La Vanguardia a València, Salvador Enguix; l’experiodista de la delegació de RTVV a Madrid, Xavier G. De Valle; l’expresentador de Canal 9 i director d’antena de la TV de Múrcia, Josep Ramon Lluch; l’extreballdora de RTVV (com a lingüista) i delegada de TV3 al País Valencià, Empar Marco; l’extreballador de Canal 9 i professor universitari Benjamín Marín; l’extreballador de RTVV i exdirector de Levante TV, Francesc Piera; l’extreballador de RTVV i professor universitari, Sebastián Sánchez, i el director d’El Periódico de Aquí, Pere Valenciano.