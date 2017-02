El València recupera el somriure (2-0)

Diumenge, 19 de febrer de 2017 a les 18:15h

El València ha aconseguit la tercera victòria a Mestalla en la temporada en doblegar l’Athletic de Bilbao després d'una gran primera part en la qual ha dominat el joc en bona part del temps i ha anotat dos gols, un de Nani al minut 13 i altre de Zaza, que s’estrena com a golejador valencianista, al descompte d’aquesta primera meitat.L'equip valencià ha començat molt bé controlant el joc i amb un Munir incisiu i fent bones combinacions amb Orellana, que ja és el nou ídol de Mestalla. Tanmateix, la primera ocasió ha estat per al conjunt basc al minut 12. Lekue ha tingut l’oportunitat d’avançar els seus però Diego Alves ha estat incommensurable per a evitar el 0-1. A més, en la següent jugada, el València, en una gran combinació entre Parejo, Orellana i Munir ha habilitat Nani perquè posara per davant el València.El gol ha espoliat el Bilbao i ha tingut els seus millors minuts, de manera que ha dominat el València, que esperava, recuperava energia i no patia. A més, els problemes s’han acumulat per als bascos quan Laporte s’ha hagut de retirar, cosa que ha obligat Valverde a fer un canvi a la mitja hora de partit.Després d’aquest canvi, el València ha reprès la iniciativa. Han sigut, sens dubte, els millors minuts del València. Així sí que li agrada a Mestalla, que animava els seus. Munir s'ha mostrat amb convicció i determinació en el joc per la banda i cap a l’interior movent-se amb Orellana i Nani i divertint l’afició valencianista. Per darrere, Enzo i Parejo a molt bon nivell no han deixat jugar còmode el Bilbao amb la pressió de l’eixida de la pilota. Així, en un robatori al fil del descans, ha arribat el segon gol gràcies a una gran combinació de nou entre Parejo, Munir i Orellana que han combinat amb Zaza perquè l’italià definira pel pal esquerre just abans del descans.En la represa, l’Athletic ha posat tot l’atac en joc amb l’entrada d'Iñaki Williams i Aduriz però la seua reacció s'ha vist frenada de colp amb la lesió del davanter basc que s'ha hagut de retirar-se als pocs minuts d’entrar i l'equip s'ha quedat amb deu homes tota la resta de segona part, ja que el ‘Txingurri’ Valverde ja havia fet els tres canvis.A partir d’aquest moment, el València s'ha fet amb el control de la pilota i amb un Munir que ha realitzat el millor partit des que està al València, qui ha estat a punt de marcar al minut 65 amb un tir des de fora de l’àrea que se n'ha anat per ben poc.No obstant això, al minut 75, Williams ha tingut una gran ocasió per a retallar distàncies en plantar-se sol davant Alves després d’un error de Garay. Tanmateix, el porter brasiler l'ha parat evitant que l’Athletic es posara en el partit. A partir d’aquest instant, el València ha perdut fluïdesa en el joc, però amb un home menys, els bascos no han pogut i el València, que havia desplegat un gran joc físic, ha baixat el pistó, encara que ha gaudit d’ocasions, com ara un bon tir de Nani i altre de Zaza. No obstant això, era el moment de guardar forces per al partit contra el Reial Madrid, aplaçat, que es jugarà aquest pròxim dimecres i arribar amb una bona moral per eixe partit que també serà a Mestalla.