Compromís vol que el Congrés espanyol exigisca a Foment compromisos d'execució del Corredor

Dilluns, 20 de febrer de 2017 a les 10:00h

La formació nacionalista vol que el Parlament espanyol emplace l'Executiu a, en un termini màxim d'un any, redactar una programació detallada de les obres per a la posada en marxa de l'ample internacional entre Barcelona i Alacant



EP / Madrid



Compromís demanarà aquest dimarts al Ple del Congrés espanyol que exigisca compromisos concrets al Ministeri de Foment per a l'execució de les obres de construcció del Corredor ferroviari Mediterrani que, segons denuncia, "segueix sense tenir una programació d'execució real" ni es pot donar una data concreta per a la seua posada en marxa.



La moció de la formació valenciana és resultat de la interpel·lació sobre aquest assumpte que dimecres passat van plantejar al ministre de Foment, Íñigo de la Serna, durant la sessió de control al Govern en el Ple del Congrés.



Ara, Compromís vol que la Cambra baixa s'implique en l'assumpte emplaçant l'Executiu a, en un termini màxim d'un any, redactar una programació detallada de les obres per a la posada en marxa de l'ample internacional entre Barcelona i Alacant, i continuació fins a Almeria.



Amb dotació pressupostària



També reclama que es faça una valoració pressupostària de les actuacions necessàries, amb reflex en els Pressupostos de 2017 i previsió de despesa per a 2018 i 2019; així com que s'inicien o continuen els estudis necessaris per a construir la doble plataforma en els trams que no la tenen, començant pels més saturats i amb planificació temporal i pressupostària.



La moció inclou, així mateix, la proposta de redactar una estratègia d'impuls de noves activitats logístiques on estiga justificada la seua ubicació, de confeccionar una proposta de dotació de continguts concrets a la figura del coordinador tècnic del Corredor, i a realitzar totes aquestes mesures en coordinació amb les comunitats autònomes.