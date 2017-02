La UV participa a Pisa en l’obertura del projecte d’observació de les ones gravitatòries

Dilluns, 20 de febrer de 2017 a les 10:15h

L’’ Advanced Virgo ’, el projecte internacional d'observació de les ones gravitatòries en què participen experts de la Universitat de València, s’inaugura aquest dilluns a Pisa. ‘Advanced Virgo’ augmentarà la sensibilitat de la detecció i permetrà l'exploració d'un volum de l'univers 1.000 vegades major.‘Advanced Virgo’ serà capaç d'observar els últims minuts de la vida de parells d'estels compactes, com ara estels de neutrons i forats negres, mentre aquests s'aproximen en espiral fins que finalment es fusionen en un objecte major. També permetrà localitzar senyals periòdics dels molts púlsars coneguts que giren a un ritme de fins a mil revolucions per segon.Les ones gravitatòries són la nova eina de l'astronomia observacional amb què serà possible estudiar fenòmens violents de l'univers, tals com la mort de sistemes binaris formats per estels de neutrons i forats negres, les explosions supernova i els processos que van tenir lloc en l'univers primitiu poc després del Big Bang. Aquests fenòmens proporcionaran oportunitats úniques per a explorar la gravitació en condicions extremes i provar la seua teoria: la relativitat general. ‘Advanced Virgo’ s'unirà en breu a l'esforç global per a detectar ones gravitatòries i contribuir a aquesta nova era de la física i l'astronomia.Un grup de deu investigadors espanyols dels departaments d'Astronomia i Astrofísica, i de Matemàtiques, de la Universitat de València, coordinats per José Antonio Font, es va incorporar a la ‘Virgo Collaboration’ el passat 1 de juliol de 2016.Hui en dia, al voltant de 250 persones són membres de la ‘Virgo Collaboration’, repartides en diferents institucions de sis països europeus –França, Itàlia, Holanda, Polònia, Hongria i, des de juliol de 2016, l’Estat espanyol. L'equip de la Universitat de València, únic grup d’àmbit estatal membre de la ‘Virgo Collaboration’, contribueix a la col·laboració en diverses línies d’investigació: des del desenvolupament d'algoritmes per a l'anàlisi de senyals gravitatoris i estimació de paràmetres de fonts astrofísiques, fins a la generació de patrons de radiació gravitatòria mitjançant tècniques de relativitat numèrica, passant pel desenvolupament i l'aplicació de mètodes numèrics per a la detecció i classificació de fonts de soroll instrumental en els detectors avançats.En representació de les autoritats espanyoles, assistirà a la cerimònia d'inauguració d’’Advanced Virgo’, Salvador Fortes Alba, secretari general de l'Agència Estatal d’Investigació. El coordinador del grup de la Universitat de València, José Antonio Font, també participarà en la cerimònia.