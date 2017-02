Acte de condemna hui davant la GVA per l'assassinat masclista d'una dona al Campello

Dilluns, 20 de febrer de 2017 a les 11:00h

Una concentració a les portes del Palau de la Generalitat tindrà lloc a les 12 hores d’aquest dilluns convocada per la Generalitat valenciana per a expressar la seua condemna per l'assassinat masclista de Margaret, una dona de 79 anys, que ha tingut lloc aquest diumenge en la localitat del Campello (l’Alacantí) i manifestar la seua repulsa contra els actes violents que es produeixen contra les dones.Des del Govern autonòmic han fet una crida a la societat “perquè denuncie i condemne aquests actes d'agressió”. La concentració prevista aquest dilluns s’ha convocat també per a mostrar la consternació i dolor per aquests actes i per a aconseguir la unió del poble valencià en la lluita contra aquest tipus de violència que s'exerceix contra les dones.La vicepresidenta i portaveu d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha condemnat aquest “nou atemptat masclista, aquest assassinat que s'ha portat per davant la vida de Margaret”. “Volem insistir en la idea que els agressors, els assassins no tenen un lloc en la nostra societat i, per tant la societat està al costat de les víctimes, en la lluita contra la violència masclista fins que no acabem amb aquestes agressions”, ha assenyalat. En aquesta línia, Oltra ha mostrat el seu rebuig “a tots aquells que practiquen la violència de gènere com una manera de mostrar la part més grollera i brutal de les desigualtats entre homes i dones”.