Compromís durà a la Fiscalia contractes del Patronat de Turisme d’Alacant per a Fitur

Dilluns, 20 de febrer de 2017 a les 12:00h

El grup de Compromís en la Diputació d'Alacant portarà a Fiscalia Anticorrupció aquesta setmana el fraccionament dels contractes per a l'adjudicació dels estands del Patronat de Turisme de la Costa Blanca per a la fira de turisme Fitur, entre 2004 i 2009. La coalició creu que hi ha indicis dels delictes de frau en la contractació i prevaricació administrativa, ja que al seu parer, es va executar un “frau massiu” en trossejar un total de 3,2 milions d'euros en 70 factures.La documentació es refereix als anys 2004 a 2009 i sorgeix de la Comissió d’investigació pels 12 últims anys del PP al capdavant de la Diputació d'Alacant. El període afecta el moment en què el president provincial era José Joaquín Ripoll i el diputat provincial de Turisme Sebastián Fernández.Compromís, que té previst donar a conèixer tota la informació en una compareixença aquest dilluns, “entén que existeix un frau massiu de 3,2 milions d'euros del Partit Popular en el Patronat de Turisme”. La coalició sospita que es van fraccionar factures per a adjudicar els contractes a les empreses 'Exporigging' i 'Equipaments Integrals de Stands Molins SL', ambdues en mans d'un matrimoni.Es tracta de dos mercantils radicades al País Basc i que ja estan sent investigades en una causa en els jutjats d'Oriola (el Baix Segura) al costat de l'expresidenta del PP de la comarca, Pepa Ferrando. En aquesta causa, fiscalia els imputa el fraccionament dels contractes per a la instal·lació del 'estand' d'Oriola en Fitur entre 2008 i 2011 i els acusa de ser cooperadors necessaris en quatre delictes de prevaricació administrativa i quatre delictes de frau.