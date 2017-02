Documental de xiquets soldat amb la participació de dos joves de les FARC

Dilluns, 20 de febrer de 2017 a les 12:15h

El col·legi Sant Antoni Abat de València acollirà aquest dilluns la presentació del documental Alto el foc, sobre la situació dels menors soldat a Colòmbia i realitzat per Missions Salesianes, en un esdeveniment en el qual intervindran dos joves ja desvinculats de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC).La presentació tindrà lloc a les 19 hores en el col·legi i participaran el salesià i director del centre Ciutat Don Bosco-Medellín, Rafael Bejarano, i l'educador i responsable dels programes de Protecció de la Infància del mateix centre, James Areiza.El documental, que ja ha sigut presentat a Roma, Brussel·les, Ginebra, Colònia, Bonn i Madrid, explica el procés de reconstrucció personal i reinserció social dels menors gràcies als Salesians a Colòmbia.Alto el foc, dirigit per Raúl de la Font, recorre en 21 minuts les pors, somnis i esperances dels seus protagonistes. "Narra la seua arribada a la guerrilla, la seua desmobilització, el seu procés de reconstrucció personal en l'obra salesiana i els seus somnis per a un futur en pau i com a actors i constructors d'eixa pau", han explicat des de la congregació religiosa.Els menors desvinculats del conflicte armat a Colòmbia, que prèviament han sigut allunyats de l'educació durant anys, són acollits en Ciutat Don Bosco Medellín pels Salesians, que han acompanyat en els últims quinze anys més de 2.300 menors.