Soro i Javi tornen a guanyar i es posen líders

Dilluns, 20 de febrer de 2017 a les 13:15h



Santi de Silla. Foto: Ulisses Ortiz

Excel·lent partida la d'aquest diumenge a Xàbia, amb triomf de la parella i actuació convincent dels dos equips, que puntuen i mostren arguments per a aspirar a tot en la Lliga Professional 2017. L'equip de Soro III, Javi i el feridor Pedrito va guanyar, 60-50, l'equip de Santi de Silla, Santi de Finestrat, Natxo i el feridor Oltra.La postura havia eixit blava però, en fer el primer joc els rojos, es van casar el paper (fer-se la postura). Després, els de blau van sumar tants i van anar davant els jocs següents però sense anar-se'n per més de dos jocs d'avantatge i amb la parella bregant per a igualar i passar davant a l'últim tram després d'igualar a 50. El trio pareixia, durant tota la partida, molt sòlid i inexpugnable, però la parella de roig havia vingut a per totes i van arriscar i treballar moltíssim per a poder fer-se amb la victòria. Va haver-hi intercanvis de moltíssima qualitat i l'afició es va calfar les mans aplaudint i va disfrutar d'una partida molt intensa.Els cinc jugadors van estar molt bé destacant els guanyadors per la victòria amb inferioritat numèrica, però amb les mans tots van estar molt encertats i, amb eixa màgia que dóna la importància de les cites grans, es notava que anaven a per totes amb molta gana. I és que la Lliga Professional desperta passions entre els jugadors, s'ho prenen amb molta seriositat i amb una ambició esportiva inigualable. Molt de jugar!Santi de Silla es consolida com un gran rest donant a l'equip una seguretat esbalaïdora, mentre que Santi de Finestrat està en un molt bon moment i agafa tota la responsabilitat que li pertoca i Natxo a la punta gaudeix i repunta amb eficàcia. Javi va mostrar una de les seues millors versions i Soro III està molt fort, aspirant a tot i amb una seguretat i una profunditat impressionant.Aquests dos equips aspiren a tot, tenen molt a jugar. La Lliga Professional d'escala i corda tornarà el cap de setmana que ve a terres de la Marina, concretament al trinquet El Rovellet de Dénia el diumenge de matí.