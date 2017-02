Primera victòria de Puchol i Jesús en la Lliga Professional d'escala i corda

Dilluns, 20 de febrer de 2017 a les 14:30h

La parella suma els primers dos punts després de vèncer el trio de Pere Roc II, Fèlix i Monrabal per 60 a 50



Paco Durà / Borriana.



El trinquet de Borriana va ser escenari d'una gran partida de la Lliga Professional d'escala i corda. Molt bon ambient en les graderies en sessió matinal de diumenge per a veure un duel de primeres figures.



La lluita va ser molt tancada, amb Puchol i Jesús junt al feridor Castell llançats a pel triomf des del principi i, enfront, un trio, el de Pere Roc, Fèlix i Monrabal, que també els va plantar cara. I això va fer que l'afició gaudira d'un gran espectacle.



La parella anava sempre per davant, però el trio neutralitzava tantes vegades com la parella s'avançava. I, a la fi, el resultat de 60-50 per a la parella premiava els mèrits dels dos equips, ja que tots van jugar molt i així es repartien els tres punts, dos per als guanyadors i un per als perdedors.



Puchol va estar brillant i Jesús també. Gran partida la seua. I, en el trio, Pere Roc i Fèlix van jugar a gran nivell. Més irregular qualificava el trinqueter Mezquita l'actuació del punter Monrabal, al temps que manifestava l'èxit de la partida i la bona resposta de la gent.





El feridor Castell junt a Puchol II i Jesús. Fotografia: Lluís Ramos