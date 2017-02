Milagrosa Martínez fa ‘una 'arreplegà' de 15.000 euros i eludeix la presó'

Dilluns, 20 de febrer de 2017 a les 14:45h



RedactaVeu / EP / València.

L'exconsellera de Turisme i expresidenta de les Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, ha pagat els 15.000 euros de fiança imposats pel Tribunal Superior de Justícia valencià per a evitar el seu ingrés a la presó després de la condemna per la peça de Fitur dins del cas Gürtel. A la vista del pagament, el TSJ valencià ha acordat la seua llibertat provisional.Martínez tenia cinc dies per a pagar la fiança de 15.000 euros i eludir la seua entrada a presó fins que el Suprem es pronuncie sobre la seua condemna a nou anys de presó per la peça 3 del cas Gürtel, relativa als falsejaments en contractes de la fira de turisme Fitur.El seu advocat ja va anunciar la passada setmana que l'exconsellera de Turisme intentaria durant aquests dies reunir els 15.000 euros imposats −el termini per a abonar-los acabava aquest dilluns− ja que, en l'actualitat, l'expresidenta de les Corts no té "res".