Dol oficial al Campello per l'assassinat masclista a la residència municipal d’ancians

Dilluns, 20 de febrer de 2017 a les 15:30h

L’ Ajuntament del Campello ha decidit per unanimitat declarar aquest 20 de febrer de dol oficial després que diumenge un home de 86 anys d'edat, suposadament, assassinara la seua dona de 79 anys d'edat.Des de l'Ajuntament del Campello han emès un comunicat en què expressen la seua “més profunda consternació i la major de les repulses” per la mort de Margaret que va sacsejar ahir diumenge 19 la vida del municipi.Els fets van ocórrer a primera hora del passat 19 de febrer quan, al voltant de les 8.30 hores, un home de nacionalitat anglesa va acabar suposadament amb la vida de la seua parella –de la mateixa nacionalitat− amb un ganivet a una residència d'ancians del municipi.“Margaret era veïna del Campello i desgraciadament es va convertir ahir, presumptament, en la primera víctima mortal per violència de gènere al País Valencià i va deixar el nostre poble consternat per la notícia”, apunta el Consistori en un comunicat.La Corporació Municipal, juntament amb les veïnes i els veïns del municipi de l’Alacantí, han mostrat aquest dilluns el seu “absolut rebuig a aquesta xacra que afecta dramàticament la nostra societat”. “En moments com aquests cal recordar la imperiosa necessitat de treballar junts des de les institucions i la col·laboració ciutadana”, afegeix el comunicat.“Ens consta que és així per les nombroses denúncies i avisos que ens arriben al departament de la Policia Local i ens alerta de la necessitat d'incrementar els esforços per a millorar la importantíssima anticipació” i també “volem recordar els treballadors de la residència on es va produir el tràgic desenllaç i des d'ací els enviem tot el nostre suport”, assenyala el govern municipal, que anuncia que continuarà treballant “per a eradicar la barbàrie que significa hui en dia la violència de gènere”.