El danys causats per les pluges a la Ribera ascendeixen a 600.000 euros

Dimarts, 21 de febrer de 2017 a les 00:00h

Els municipis afectats que han sol·licitat l'assistència de la Diputació de València com a conseqüència del temporal de desembre són Llaurí, Corbera, Cullera, Llombai, Antella i Carcaixent

La diputada Conxa Garcia visita una de les zones afectades a Corbera.

Redactaveu / València.



La Diputació ha valorat en 606.608,71 euros els danys provocats per les pluges del passat temporal de desembre en els municipis de Llaurí, Corbera, Cullera, Llombai, Antella i Carcaixent, de les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa. “La Diputació ha volgut avançar-se i ajudar tècnicament els municipis afectats pel temporal amb la finalitat d'agilitzar la sol·licitud d'ajuda a altres institucions”, ha assenyalat Conxa Garcia, diputada d'Assessorament Municipal.



Els desperfectes pel temporal de desembre es concentren principalment en camins municipals, amb vies afectades per despreniment de terres, vessants, arrossegament de canyes i caiguda d'arbres, entre altres desperfectes. Així mateix, a Cullera s'han detectat danys en equipaments de la platja i el seu entorn natural i a Carcaixent en la seu de l'Ajuntament i en la pista d'atletisme. Per a solucionar-ho, es preveuen labors de neteja, reposició del ferm i reperfilat de camins, entre altres actuacions.



Fins a 40 municipis sol·liciten ajuda



Un total de 40 municipis pertanyents a 12 comarques han sol·licitat l'assistència tècnica a la corporació provincial per a la valoració de danys pel temporal de pluges que va assotar els passats mesos de novembre i desembre el territori, amb l'objectiu que puguen sol·licitar i rebre les ajudes convocades per diferents institucions, tal com havia anunciat el president de la corporació provincial, Jorge Rodríguez, en la visita realitzada al lloc de comandament avançat d'Algemesí el desembre.





La diputada Conxa Garcia amb l'alcalde de Corbera, Jordi Vicedo i la regidora Mentxu Balaguer.



L'àrea d'Assessorament Municipal de la Diputació va remetre una carta als municipis valencians en la qual s’oferia als ajuntaments assistència tècnica per a la redacció de memòries d'estimació de danys, un dels requisits per a accedir a les ajudes que el Govern de la Generalitat va anunciar en un acord publicat en el Diari Oficial el 27 de desembre de 2016.



Per a donar cobertura i assistència tècnica a aquests municipis, l'Àrea d'Assessorament Municipal ha contractat una empresa d'enginyeria per a realitzar el treball en 25 municipis de la província, mentre que de l'estimació de danys dels altres 15 s'han encarregat els tècnics provincials i els dels ajuntaments.



Les demarcacions amb major nombre de sol·licituds han sigut la Ribera Alta, el Camp de Morvedre, Vall de Cofrents-Aiora i la Vall d'Albaida. Els municipis tenien de termini fins al 5 de gener per a presentar les sol·licituds d'assistència a la Diputació, amb una primera estimació de danys, ja que el període per a poder optar a les ajudes de la Generalitat Valenciana acaba el pròxim 1 de març.



D'aquesta manera, i tal com arreplega el text publicat en el DOCV, en el qual s'especifica la possibilitat que les diputacions provincials donen suport d'assessorament en estimació de danys, la institució provincial mostra el seu suport als municipis de la província, ja que és conscient dels “nombrosos danys materials que han patit els nostres municipis”, tal com ha assenyalat la diputada d'Assessorament Municipal, Conxa Garcia. “L'important ara és complir amb el termini marcat per la Generalitat i és el que estem fent”, ha conclòs la responsable del Servei d'Assistència Tècnica als Municipis.



Amb l'alcaldessa de Llaurí, Anna González.