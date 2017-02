C’s: 'La Declaració de Palma pretén reforçar els Països Catalans i imposar la unitat de la llengua’

3 Ferran/País Valencià 20 de febrer 19.05h

Per què no critiqueu amb tanta claredat l'aportació, via impostos, que fan tots els ciutadans de l'Estat, siguen de la cultura que siguen, parlen la llengua que parlen, a l'Institut Cervantes, una entitat que té com a objectiu exclusiu la defensa de la llengua i cultura castellanes? I ja posats, encara estic esperant per part de C's un posicionament clar i rotund en contra, també via impostos de tots, de l'existència d'una entitat destinada a salvar la memòria d'una figura, el general Fra... Llegir més

2 virolla 20 de febrer 18.36h

Ací l'única imposició soferta ha estat la del castellà. I els diners balafiats els que s'han gastat els seus socis i pares, a banda tots els que han robat. Tenen tot el temps del mon per a enumerar i definir quants elements i quins ens identifiquen com a País Valencia, mentrestant deixen que les persones d'aquesta terra puguem viure dignament i amb la cara ben alta, sense tenir que avergonyir-nos de la nostra propia historia i cultura. Ja ens han passejat prou pel món com al país més co... Llegir més

1 remigio III 20 de febrer 17.45h

...per al foment de la llengua i la cultura. Aquí li dol al quintacolumnista madrileny. Llengua i cultura que ens agermana i ens dóna la base de l'origen. Ja veus en tants diners que ens heu robat, en tanta propaganda que amb els diners robats heu fet i no us en sortiu. No volem la cultura dels renegats venuts a madrid per una misèria del que ens roben. Som i serem valencians malgrat la vostra desagradable presència. No oblidem els nostres orígens i no podreu manipular la nostra identitat.... Llegir més

