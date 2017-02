Compromís exigeix 1.200 milions a l’Estat en 2017 per a ‘revertir la discriminació històrica’

Dilluns, 20 de febrer de 2017 a les 18:45h

El País Valencià ha deixat de rebre un acumulat de 1.300 milions d’euros que li pertocaven per pes poblacional

Barchero, Ferri, Boria i Baldoví a la reunió. URL curta



Etiquetes

Compromís



Redactaveu / València.



Compromís ha celebrat aquesta vesprada a les Corts una reunió amb representants públics de la coalició de les diferents administracions per a plantejar una ofensiva política que reivindique davant el govern de l’Estat unes inversions justes que acaben amb la discriminació històrica que pateix el territori valencià.



En la reunió s’ha acordat exigir a l’executiu estatal el compliment d’un pla d’inversió per al període 2017-2020 quantificat en 1.200 milions d’euros anuals. Amb els 4.800 milions que es reclamen al Govern de l’Estat en els propers 4 anys s’escometrien diverses actuacions prioritàries en infraestructures, entre les quals destaca el Corredor Mediterrani.



A la reunió han participat, entre d’altres, el síndic a les Corts, Fran Ferri; el portaveu al Congrés, Joan Baldoví; la portaveu a la Comissió d'Obres Públiques en el parlament valencià, Belén Bachero; el secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Josep Vicent Boira; el senador Jorge Navarrete; la secretària autonòmica d'Hisenda, Clara Ferrando; l'alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz; l'alcalde d'Albaida, Josep Antoni Albert; la vicepresidenta de la diputació de València, María Josep Amigó; el diputat provincial de cultura, Xavier Rius; el portaveu a la diputació de Castelló, Xavi Trenco, i el regidor de l'Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi.



Segons ha explicat Boira, “analitzant les inversions del Ministeri de Foment dels últims 5 anys de govern del PP podem comprovar que el territori valencià ha deixat de rebre un acumulat de 1.300 milions d’euros que li pertocaven per pes poblacional. Reclamem que aquest dèficit d’inversions ens siga compensat durant els pròxims 4 anys. Com som aproximadament l’11% de la població de l’Estat i també l’11% del PIB, plantegem que a una inversió de l’Estat de l’11% en inversions se li afegisca una compensació del dèficit acumulat durant els darrers cinc anys. Així eixiria una xifra al voltant de 1.200 milions d’euros anuals fins al 2020 per recuperar les inversions estatals que no s’han realitzat i compensar la discriminació que hem patit”.



Per la seua banda, Bachero ha realitzat una exposició de la llista de prioritats, una Agenda Valenciana d’Inversions Justes que passa per la construcció del Corredor Mediterrani tant per a persones com per a mercaderies, els accessos ferroviaris als ports, el Tren de la Costa, la comunicació Cantàbric-Mediterrani, les operacions de reordenació ferroviària de València i Alacant, la línia de rodalies Vinaròs-Benicàssim-Castelló, l’alliberament de l’AP7, la millora de la V-30 a València, els accessos als aeroports, la finalització de la variant de la Font de la Figuera de l’A-33, la ronda sud a Elx o la duplicació de la CV-13, entre altres actuacions.





Segons ha explicat Ferri, “volem assentar les bases de la posició valenciana per als Pressupostos Generals de l’Estat. Així, aquest dimecres defensarem en el Ple de les Corts una proposició per reclamar al govern estatal unes inversions territorialitats justes i als representants valencians en les Corts Generals que voten en conseqüència en la tramitació dels pròxims Pressupostos. Es tracta d’una iniciativa que ja vam tractar que tots els síndics dels grups a les Corts signaren conjuntament, però que el PP no va voler firmar, ja que sembla més interessat en presentar propostes a les Corts per dividir el poble valencià que per cohesionar-lo”.



Baldoví ha assegurat que “no volem que torne a passar com en els últims Pressupostos de l’Estat que s’aprovaren, en què des de Compromís presentàrem més de 200 esmenes per a inversions bàsiques que el PP va rebutjar. Exigim, que d’una vegada per totes, els diputats valencians a Madrid del PP, el PSOE i Ciudadanos voten en els Pressupostos atenent a les persones a qui representen, en clau valenciana, atenent a les reivindicacions de tota la societat civil valenciana. El que no es pot permetre és fer una cara a València i una altra a Madrid”.