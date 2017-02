Tauroni, empresonat pel cas Cooperació, demana declarar davant la jutgessa

Dilluns, 20 de febrer de 2017 a les 19:30h

Aquest va ser condemnat per la primera peça del cas i ara vol donar el seu testimoni voluntàriament en les dues següents peces d’aquesta investigació



EP / València.



L'empresari Augusto César Tauroni, que compleix sis anys de presó per la primera peça del cas Cooperació, ha demanat declarar voluntàriament davant la titular del Jutjat d'Instrucció número 21 de València, que instrueix dues altres parts separades en les quals està essent investigat al costat de l'exconseller Rafael Blasco, del seu equip en la Conselleria d'Immigració i Ciutadania i d’altres persones per presumptes irregularitats en la concessió d'ajudes als països del Tercer Món.



Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia valencià en un comunicat, la magistrada ha assenyalat per a l'1 de març la declaració de Tauroni, empresonat després de la primera condemna. Eixe dia també declararan altres dos investigats en aquesta causa oberta per suposats delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, frau de subvencions, falsedat documental i suborn. Es tracta de Fernando Cañete, empresari que facturava a les ONGs i la seua esposa, Isabel Castillo, empleada de la fundació Entre Pueblos, després anomenada Hemisferio.



Després de la dimissió de l'exconseller com a diputat autonòmic i la seua pèrdua de l'aforament davant el TSJ valencià, el cas va tornar a la instrucció número 21. En aquest temps, la titular d'aquest òrgan judicial ha imputat una persona més i ha pres declaració a més de 60 testimonis, 22 d'ells en el marc de la peça separada número dos, la que investiga les subvencions concedides per la Conselleria a diferents ONGs en els anys 2009, 2010 i 2011.



En aquesta peça hi ha 23 investigats, entre els quals figuren l'exconseller Blasco; el llavors cap d'àrea de Solidaritat, Marc Llinares; l'exsecretària general, Tina Sanjuán, i l'empresari César Augusto Tauroni. Aquesta peça està oberta per delictes de suborn, malversació, prevaricació, falsedat i frau de subvencions.



La peça separada número tres, la que investiga el desviament de fons per a la construcció d'un Hospital a Haití, es troba en la recta final de la instrucció després que la jutgessa haja pres declaració, des que el TSJ valencià tornà a la causa, a 34 testimonis. Hi ha 12 imputats, entre ells Blasco, Llinares, Sanjuán i Tauroni.



Blasco i el seu equip ja van ser condemnats pel Tribunal Superior de Justícia valencià a penes de presó per comprar diferents immobles amb fons públics destinats a la Cooperació i el desenvolupament per a projectes a Nicaragua.



En la primera peça, després de la sentència del Suprem, Blasco va ser condemnat a sis anys i mig de presó i Augusto César Tauroni i Sanjuán, a sis.