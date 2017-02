Cevisama, la fira del sector ceràmic, obri les portes amb 721 expositors i ponents de luxe

Dilluns, 20 de febrer de 2017 a les 20:30h

Ximo Puig i Joan Ribó han estat presents en la inauguració de la 35a edició que ha tingut lloc aquest dilluns

D'entre les marques que hi participen, 210 són estrangeres, procedents de 38 països diferents, fet que fa que aquesta fira siga molt important per a reforçar el sector exportador, com apuntava Ribó.

Inauguració Cevisama.

La fira del sector ceràmic, Cevisama , amb 35 anys d'experiència com a certamen monogràfic del sector ceràmic, obri les seues portes fins el 24 de febrer. Aquest aparador de referència internacional compta amb 721 expositors, dels quals 210 són estrangers, procedents de 38 països. A més, d'entre les activitats programades destaquen la conferència del “guru” del disseny, David Carson, o la de l'arquitecta Benedetta Tagliabue.El president d'aquest esdeveniment ha declarat que se sent amb “il·lusió i esperances” perquè aquesta siga l'edició de la recuperació, la millor des de 2008, segon Manuel Rubert.Una àmplia comitiva encapçalada pel president de la Generalitat, Ximo Puig, i l'alcalde de València, Joan Ribó, ha sigut l'encarregada d'inaugurar en Fira València el certamen, que enguany compta amb un 18% més d'espai ocupat pels expositors.



Inauguració Cevisama. Foto: GVA.



El president de la Generalitat ha valorat la fira "més antiga d'Espanya" i "la gran fira" que acull la institució firal en un context en el qual cal passar de les polítiques de "grans contenidors a les de grans continguts". També ha recalcat que s'espera que passen pels pavellons fins al divendres més de 120.000 persones, d’entre les quals hi haurà més de 15.000 estrangers, interessades per un sector ceràmic que és "el primer del món en producció" i ha de ser-ho també en resultats, amb més de 15.000 empleats i noves oportunitats "que cal aprofitar", com el CETA signat entre Europa i Canadà. En aquest punt, s'ha referit a la missió comercial que la pròxima primavera impulsarà la Generalitat a Canadà per a donar suport a les relacions comercials amb aquest país.



“Cevisama és un certamen amb un paper fonamental per a reforçar el tercer sector exportador d’aquesta Comunitat, d'una indústria que ha tingut un creixement exemplar, que ha sabut conjugar la recerca, el disseny i la capacitat d'obrir mercats”, ha manifestat Joan Ribó després de concloure l'acte inaugural.



Inauguració Cevisama. Foto: Ajuntament de València.







Novetats de Cevisama



La fira mostra ja en 110.000 metres quadrats allò més innovador en rajoles i paviments ceràmics; fregides, esmalts i colors ceràmics; teules i rajoles; materials i utillatge; pedra natural i equipament de bany. Sestaquen rajoles ceràmiques que imiten a la fusta, amb diferències només perceptibles al tacte, així com l'aposta pels colors freds, amb gran predominança del blanc i gris, plats de dutxa totalment llisos però antilliscants, cisternes amb polsadors intel·ligents o totes les combinacions possibles amb taulells hidràulics.

Pel que fa a les activitats programades en Cevisama, destaca la presència de David Carson, el "guru" del disseny, qui presentarà el seu últim treball, que es tracta de la seua primera incursió en el món dels materials de construcció i interiorisme amb una col·lecció de ceràmica decorativa dissenyada per a l'empresa d'Onda (la Plana Baixa), CAS Ceràmica. A més, dimecres també realitzarà una conferència titulada “Designing spaces with emotions”. Cal destacar també la presència de l'arquitecta Benedetta Tagliabue, qui dimarts en “Últimas obras i proyectos” farà un repàs de la seua experiència professional.La fira mostra ja en 110.000 metres quadrats allò més innovador en rajoles i paviments ceràmics; fregides, esmalts i colors ceràmics; teules i rajoles; materials i utillatge; pedra natural i equipament de bany. Sestaquen rajoles ceràmiques que imiten a la fusta, amb diferències només perceptibles al tacte, així com l'aposta pels colors freds, amb gran predominança del blanc i gris, plats de dutxa totalment llisos però antilliscants, cisternes amb polsadors intel·ligents o totes les combinacions possibles amb taulells hidràulics.



Inauguració Cevisama. Foto: GVA.



El president de Cevisama ha explicat que la fira, que enguany ja no va de la mà amb Hàbitat, necessitava créixer i un major espai expositor per a aquest creixement del 18%, un increment que provocarà també que en 2018 es repetisca l'èxit perquè "l'expectació de visitants serà bona" i açò suposa que altres marques que no han acudit s'interessen per estar presents.