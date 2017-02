Enllaçats celebra la Declaració de Palma impulsada pels governs valencià, balear i català

Dimarts, 21 de febrer de 2017 a les 09:45h

Enllaçats per la Llengua vol remarcar que les mesures concretes anunciades en la reunió -de col·laboració en àmbits com el reforçament d’un mercat interior cultural, la promoció conjunta de la literatura, l’homologació de les acreditacions oficials en matèria de llengua, la defensa del català envers polítiques lesives estatals i la consolidació de l’Institut Ramon Llull com a organisme de promoció exterior de la llengua i cultura compartida- “van en la línia que sempre ha defensat” i que, subratlla, “es tornaren a palesar el passat mes de desembre durant la reunió plenària celebrada a Castelló de la Plana”.A més, ExL manifesta que espera que aquests projectes “es desenvolupen en forma de mesures concretes i una col·laboració fluïda”.Finalment, des d’ExL s’insta a “aprofundir i ampliar” aquesta mena d’acords entre la resta d’institucions del domini lingüístic en matèria de llengua, educació i cultura, “tant com en la consolidació d’un espai de comunicació en català que contemple la implementació d’un Consell Audiovisual amb presència de totes les administracions”.