Mor un home atacat per cinc gossos de raça perillosa del seu veí a Beniarbeig

Dimarts, 21 de febrer de 2017 a les 10:00h

Tragèdia a Beniarbeig. Un home de 66 anys va morir dissabte passat després de ser atacat presumptament pels cinc gossos de raça perillosa del seu veí en una finca a Beniarbeig (la Marina Alta), segons fonts de la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació. L'amo dels animals no té documentació ni permís per a posseir races perilloses i, si l'autòpsia i les anàlisis d'ADN demostren que han sigut aquests gossos els causants de la mort, serà acusat d'un delicte d'homicidi per imprudència.La víctima va eixir de casa per a dirigir-se a peu a un xicotet hort que tenia en una finca. El fill, després de no tenir notícies del seu pare, va anar a buscar-lo i va trobar el cadàver a terra ple de ferides produïdes per mossegades d'animals.Pel que sembla, els gossos van començar atacant l'home mossegant-li les cames per a fer-lo caure i les ferides en cames i braços fan pensar que va tractar de defensar-se fins al final. Els esquinçaments produïts per les mossegades en cames, braços i en el cap van poder causar-li la mort per pèrdua de sang.Els agents van comprovar que la mort podia haver sigut causada per l'atac de diversos animals, ja que a terra es veien algunes petjades que feien pensar en un grup de gossos de races perilloses, perquè en aquestes zones no existeixen depredadors salvatges capaços d’atacar fins a la mort els humans.Per açò, van revisar les incidències amb gossos de la zona, i es van dirigir a una casa propera. L'inquilí tenia diversos gossos, segons havien denunciat alguns testimonis. En arribar a la casa, l'amo va reconèixer tenir gossos, que en aquell moment estaven dins de la casa, i els va anar traient un a un. Els agents van comprovar que es tractava de cinc gossos, de races mestisses de pitbull i bullterier. Els gossos no tenien taques de sang, però els agents se n’adonaren que un d'ells estava xopat, com si l’acabaren de banyar, encara que l'amo va al·legar que havia caigut a la piscina.Tan sols un dels gossos tenia xip identificatiu, i l'amo no en tenia cap documentació ni autorització per a la seua possessió ni assegurança de responsabilitat civil. A més, la Policia Local tenia constància d'antecedents d'algun atac anterior, però amb menors conseqüències.Agents de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Xàbia van prendre mostres d'ADN a cadascun dels gossos, que van ser dipositats en centres d'acolliment de la zona per membres del SEPRONA. La nit del diumenge al dilluns van mossegar un dels cuidadors, i han destrossat la gàbia on es trobaven passant la nit.Els gossos de races perilloses, com en aquest cas la raça pitbull, com no són races pures, poden mancar d'un caràcter equilibrat i, si no estan suficientment entrenats, poden convertir-se en gossos molt agressius, capaços de causar ferides mortals a les persones. A més, la Guàrdia Civil adverteix que en una gossada de cinc individus es converteix en líder el més agressiu d'ells.