El Palau fa de València una ciutat del jazz

Dimarts, 21 de febrer de 2017 a les 10:45h

Rere la xarxa bandística al País Valencià hi ha altres músiques en les quals els músics valencians són també capdavanters. Per aquesta raó, perquè molts d’ells són referents i participants ineludibles en festivals estatals i internacionals, el Palau de la música ha volgut posar el seu granet d’arena per “ajudar el sector i la nostra gent, que no tenen res a envejar a la d’altres llocs” afirma la presidenta i regidora de Cultura Glòria Tello, en declaracions a La Veu. Jazz a poqueta nit, un nou cicle de jazz valencià, no ve a substituir el ja consolidat Festival de Jazz de València que també es celebra a l’auditori del cap i casal i des de l‘edició anterior també als barris, sinó que amb un cartell íntegrament valencià, tracta de seguir “obrint-se” a les altres músiques on els valencians també són aclamats.Jazz a poqueta nit comença el proper 5 de març i s’estendrà fins al mes de juny amb “la intenció de donar cabuda a aquests músics nostres, que són tan grans i no sempre havien tingut accés a aquesta casa. Eixa és la intenció, posar en valor eixos músics i per això també hem triat un títol molt nostre com és: a poqueta nit”, afegeix a La Veu, Tello. Naix amb la intenció que “continue en el temps, i que durant les noves temporades es consolide dins la programació del Palau” afirma Tello, però, de moment, per la Sala Rodrigo passaran artistes com Steady jazz trio i Jesús Santandreu, Kiko Berenguer Quartet, Ricardo Belda i Arantxa Domínguez i Naima Trio.Glòria Tello també ha fet referència a "l'adaptació que Dani Nebot ens ha fet del potent cartell del passat Festival de Jazz, com a la imatge del cicle que ara comença, dóna resposta no sols a la nostra voluntat que aquest gènere estiga present ambels nostres artistes tot l'any, sinó també a la de crear una potent marca de jazz a la ciutat".Per la seua banda, Vicent Ros ha mostrat la seua satisfacció perquè "obrim definitivament les portes d'aquest nou Palau al jazz valencià, amb grups i músics d'enorme qualitat, però que fins ara estaven marginats en la nostra programació”. En aquest sentit ha afegit que "ara tenim cicles de joves intèrprets, de cançó i de jazz, però estem treballant per crear d’altres tipus i que tinguen en la magnífica Sala Rodrigo, el seu espai artístic".L’última vegada que el saxofonista i compositor carcaixentí Jesús Santandreu, passà pel Palau el va posar dempeus amb un èxit aclaparant amb l’Orquestra de València, com va recollir aquest diari, dins del Festival de Jazz del Palau. Santandreu torna el 5 de març per obrir Jazz a poqueta nit, en aquest ocasió com a solista amb una de les formacions amb més tradició del jazz valencià, l’Steady Jazz Trio.El 30 d'abril, Dia Internacional del Jazz, continua el cicle amb el quartet de Kiko Berenguer, jazzista especialitzat en el jazz flamenc, que comptarà amb Juan de Pilar en la guitarra flamenca, César Giner al baix i Jesús Gimeno a la percussió.Arantxa Domínguez i Ricardo Belda lideraran el concert del 25 de maig amb un projecte consolidat basat en estàndards i el jazz amb majúscules. Tot un treballador del jazz com és Belda i el seu trio, amb Felipe Cucciardi i Luis Llario. Uns músics aguerrits en tots els escenaris de la ciutat que atresoren sensibilitat i un profund coneixement del llenguatge jazzístic.Per últim, Naima Trio ofereix l'aposta més avantguardista del Cicle. Un trio de música innovadora i electritzant. És un dels grups de jazz valencians més innovadors que solen oferir grans espectacles basats sempre en composicions pròpies.