El DOGV publica la baremació dels documentals i llargs per a la nova RTVV

Dimarts, 21 de febrer de 2017 a les 11:45h

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat aquest dimarts el resultat de la consulta preliminar de mercat per a la presentació i selecció dels continguts de documental i llargs de ficció finalitzats per a la pròxima televisió autonòmica del País Valencià.Els membres de l'Alt Consell Consultiu van acordar la publicació del resultat de la baremació, a proposta de la comissió encarregada d'aquesta tasca, encara que es precisa que la puntuació dels projectes no implica l'acceptació dels pressupostos presentats, que es determinaran en el procediment de contractació que corresponga.En els documentals de ficció, encapçalen la llista Mariola, serra de llibertat i El somni modernista (205 punts), seguits de Five days to dance (204), La porta blava (202), Dolçaina: del carrer a l'aula (201), Sorolla (198), Moriscs valencians oblidats i Del Montgó a Manhattan (197). Continua la llista amb Troianes (195), L'estiu més negre (194), Algèria, el meu país, En clau d’Ortifus i Somnis de sal (193), L'Ovidi, el making of de la pel·lícula, Positivant la foscor i Valencians de Mallorca (192), L'última abraçada i Payà, 100 anys donant la llanda (191), Europa en 8 bits i La Margot (189), Un jardí a la memòria (183), Viure dempeus (181), Herois del TBO valencià (179) i El col·legi de la seda (167).En els llargs de ficció, figura a la part alta de la llesta Novells (198), Orson West (195), La família (Dementia) i En la ciutat sense brúixola (190), La mare' (184), Innocent (181), Matar al rei (177), L'arca de Noé (175), Jocs de família (174), La vida inesperada (173), La meua fleca en Brooklyn (172), Brava (164), El collaret de sal i Shadows in the distance (161) i La nit que la meua mare... (155).