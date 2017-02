El PP valencià continua amb el secessionisme i demana les despeses de Marzà a Palma  

Dimarts, 21 de febrer de 2017 a les 13:45h

El grup parlamentari Popular en les Corts sol·licitarà en el Parlament valencià la relació de despeses del viatge del conseller d'Educació, Vicent Marzà, i el seu equip a Palma per a signar la Declaració de Palma per a “enfortir llaços històrics i culturals”. Els populars han acusat Marzà de fer “política sectària” i “visibilitzar la seua aliança amb el catalanisme en ple procés sobiranista”.Així ho ha anunciat la portaveu d'Educació del PP en les Corts, Beatriz Gascó, que ha manifestat que el seu grup vol “conèixer la relació de despeses de Marzà i el seu equip pel desplaçament a Palma, malgrat que no figurava en la seua agenda oficial, amb còpia de les factures i justificants que acrediten la despesa, i també els beneficis aconseguits durant viatge per a millorar la condició de vida dels valencians que justifiquen aquestes despeses”.Per a la portaveu popular, “Marzà ha posat de manifest una vegada més quines són les seues prioritats: defensar la causa catalanista”. La diputada ha opinat que la cimera de Palma celebrada aquest passat dilluns té com a objectiu “visibilitzar la unitat de la llengua i fer un pas més en la defensa de les seues aspiracions catalanistes reforçant els projectes compartits amb representants independentistes". "És un acte d'esquena a la ciutadania", ha incidit.