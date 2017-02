La Cierval, ruïna completa

Dimarts, 21 de febrer de 2017 a les 14:15h

El Comitè Executiu i la Junta Directiva de la patronal autonòmica Cierval han acordat per unanimitat presentar “amb caràcter immediat” el concurs de creditors de l'organització empresarial, en la modalitat de liquidació, segons ha informat l'entitat en un comunicat.Així mateix, el Comitè i la Junta Directiva, per unanimitat, han reconegut la labor del president, José Vicente González, i de tota la plantilla de Cierval “pel treball realitzat al llarg d'aquests anys, en un context de retallades i dificultats econòmiques”.El passat mes de desembre la patronal autonòmica va presentar preconcurs de creditors, ja que preveia que, d'aquesta forma, tenia un temps d'entre tres o quatre mesos per a elaborar un nou pla de viabilitat que li permetera adoptar les mesures necessàries per a seguir endavant. La decisió era conseqüència del problema financer que arrossega Cierval derivat de la gestió de les provincials d'Alacant (Coepa) i Castelló (CEC) que va obligar l'autonòmica a assumir pèrdues per quotes que no han pagat o els més de 600.000 euros que li reclama el Consell per un deute derivat d'una resolució judicial arran d'uns cursos de formació que finalment no van arribar a realitzar-se, la qual cosa va suposar la devolució de les ajudes.Segons es va informar al desembre, els òrgans executius de Cierval van haver de provisionar en els comptes de 2015, pèrdues per valor d'1,5 milions, conseqüència dels deutes d'ambdues provincials. Concretament, es tractava de 895.186 euros de la CEC, dels quals 126.000 euros corresponien a quotes i de 597.620 euros procedents de Coepa.