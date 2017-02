L’elefant de la MICE

Dimarts, 21 de febrer de 2017 a les 15:00h



Amàlia Garrigós (Alta fidelitat) / València.



Diumenge 19 de febrer fou un dia assenyalat i marcat en roig al calendari. La gala d’obertura de la MICE, la Mostra Internacional de Cinema Educatiu, es celebrava -després de cinc anys de vida- en l’impressionant Palau de les Arts de València. Una superproducció que feia mesos que preparava la família MICE. L’amalgama heterogènia formada per projeccions de curtmetratges, espectacle de dansa, teatre i animació, percussió, dolçaina i tabal, música simfònica i lírica i l’emoció d’una comunitat educativa que incorpora a l’aprenentatge de les aules la creació audiovisual, va ser el tret d’eixida d’una intensa setmana de cine. Clica ací i consulta el programa. Diumenge 19 de febrer fou un dia assenyalat i marcat en roig al calendari. La gala d’obertura de la MICE, la Mostra Internacional de Cinema Educatiu, es celebrava -després de cinc anys de vida- en l’impressionant Palau de les Arts de València. Una superproducció que feia mesos que preparava la família MICE. L’amalgama heterogènia formada per projeccions de curtmetratges, espectacle de dansa, teatre i animació, percussió, dolçaina i tabal, música simfònica i lírica i l’emoció d’una comunitat educativa que incorpora a l’aprenentatge de les aules la creació audiovisual, va ser el tret d’eixida d’una intensa setmana de cine. Clica ací i consulta el programa.





Preparant l'escenari per a la V Gala de la MICE.



El Festival va començar l’any 2012 com un joc gràcies a la iniciativa de Josep Arbiol. Cinc edicions més tard ha passat a ser un espai de trobada cinematogràfica de tot el món durant una setmana sencera. Perquè tingueu una idea de l’impacte que té la MICE vos done una dada: fins a la quarta edició van assistir a les projeccions vora 13.000 espectadors.





Públic a la gala de la MICE al Palau de les Arts.



Hi compta amb dos seccions professionals i internacionals; tres apartats dedicats a xiquets i joves universitaris i el Premi Sambori MICE amb gairebé 200 propostes valencianes presentades.





Amàlia Garrigós durant la gala de la MICE.



Fins al 26 de febrer es projectaran més de 300 pel·lícules en la gran pantalla que podeu veure en diversos pobles i ciutats: des del Teatre Musical dels Poblats Marítims de València, a la Mario Monreal de Sagunt o l’Enric Valor de Benifaió. Hi ha nombrosíssims tallers i activitats relacionades amb la creació cinematogràfica i l’educació a Sagunt, Bonrepòs i Mirambell, Benetússer, Benifaió, València, Sueca, Pedreguer, l'Eliana i la subseu de Madrid.





Gala de la MICE.



Enguany hi ha dos homenatges: un al multipremiat realitzador valencià, Javier Navarro, per la trajectòria internacional del seu curtmetratge, Acabe de tindre un somni (amb 210 guardons internacionals i més de 750 seleccions en festivals de tot el món. La pel·lícula denuncia les desigualtats des de la mirada innocent de dos xiquetes de huit anys); i l’altre, dedicat al cineasta Ventura Pons que el dia 3 de març reobrirà les mítiques sales Albatros de València.



La resposta del públic a l’Opening Ceremony al Palau de les Arts ha sigut massiva. Una gala multilingüe amb el valencià com a llengua vehicular i el castellà i l’anglès com a idiomes complementaris.





Gala de la MICE.



Cada any la MICE dedica la Mostra a un país. Ho ha fet amb Mèxic, Japó o els Estats Units. El símbol del festival de l’any 2017 és l’elefant asiàtic que evoca un indret del món inundat de colors: l’Índia. En les darreres setmanes uns elefants coloraines han envaït els carrers dels nostres pobles i ciutats, els autobusos de l’EMT de València i el photocall del Palau de les Arts. Aquest mamífer enorme, fort, lleial i posseïdor d’una privilegiada memòria, vol evocar el segon lloc més poblat del planeta situat al sud d’Àsia. L’Índia ha estat representada a terres valencianes a través del seu ambaixador a l’Estat espanyol i durant una setmana gaudirem d’exposicions fotogràfiques de joves creadors de la Universitat de Delhi; talleristes vinguts des de Mumbai; diversos curtmetratges de directors revelació i la dansa de Bollywood interpretada en la inauguració de la mostra: es tracta de balls de participació multitudinària que s’inspiren en coreografies i cançons que es fan expressament per a les pel·lícules de la indústria índia, una de les més grans del món que té ja vora un segle de vida.





Gala de la MICE.



La MICE és formació, diversió i cinema. El 25% de les pel·lícules projectades són professionals amb finalitats educatives, propostes allunyades dels circuits comercials. La resta estan realitzades pels mateixos alumnes de les escoles de primària i secundària, adolescents i joves universitaris. L’objectiu de la MICE és empentar l’alumnat i el professorat perquè els infants i els joves puguen conèixer nous codis per escriure guions audiovisuals amb el llenguatge del segle XXI. L’ensenyament passiu desmotiva les noves generacions que vénen al món enganxats a una pantalla. La MICE convida les comunitats educatives a fer els seus propis relats entrenant-los en la creació audiovisual amb estètica cinematogràfica. És una eina magnífica per introduir-los en l’art, la literatura i la música; és també una ferramenta útil per potenciar el diàleg crític mitjançant el treball en equip.





Gala de la MICE.



El director de la MICE, Josep Arbiol, va tindre de menut el seu particular Cinema Paradiso a Estivella, Camp de Morvedre, on la seua família regentava el cine del poble. Les hores viscudes entre els incòmodes bancs de fusta davant d’una pantalla tacada d’humitat eren el marc on es deixava engolir, en mig de la foscor, per films eterns com la Reina de África. Potser, actors i actrius mítics com ara Marlon Brando o Ava Gadner, foren la llavor que Arbiol ha fet germinar d’adult en la MICE.





"Gràcies al dissenyador xativí, Miquel Suay, per cedir-nos el vestuari per a la #GalaMICE.



