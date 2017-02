Descarrega't el disc d'El Diluvi que posa 'lletra, música i imatges a la lluita feminista'

Dimarts, 21 de febrer de 2017 a les 15:30h

Si la setmana passada La Veu ja va parlar d'un dels avançaments del nou disc d' El Diluvi Tendresa insubmisa , en què es reivindicava que 'tothom pot estimar com vulga'; ara arriba el torn de parlar del l'àlbum complet, Ànima, que ja està disponible per a descarregar gratuïtament des de la pàgina web del grup.Aquest és el seu segon llarga durada després de Motius, del qual s'han avançat tres videoclips, l'anteriorment esmentat, Vell record Ànima blanca ; els quals han captivat l'atenció de Cesk Freixas, Xavi Sarrià i Anna Gabriel. És la diputada de la CUP la que ha destacat que El Diluvi ha “aconseguit una cosa preciosa, que és posar lletra, música i imatges a la lluita feminista”. És més, matisa que en aquesta nova proposta del grup “teniu tendresa per estona i ball alegre i combatent”.Per la seua banda, el cantautor Cesk Freixas defineix l'essència dels de Castalla (l’Alcoià) com una “bonica mescla de bellesa literària i festivitat musical”. Alhora que els reconeix com “hereus naturals de grups com La Carrau o Dusminguet, aquest nou treball musical els referma com a formació de ball, a vegades a través del reggae, d’altres a través de melodies amb denominació d’origen celta, i els erigeix com una de les propostes que fabrica les melodies més terriblement elegants cantades en la nostra llengua, amb balades dolcíssimes que respiren i treuen el cap entre les cançons més accelerades”.