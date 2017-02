Les valencianes treballen ‘gratis’ des del 29 d'agost 

Dimecres, 22 de febrer de 2017 a les 00:00h

Les valencianes han de treballar 124 dies més a l'any per a percebre el mateix que els seus companys

CCOO PV realitza un balanç anual de la bretxa salarial, en què es destaca que el salari mitjà anual de les dones hauria d'incrementar-se un 34,1% per a equiparar-se al dels homes.

LP / València



Les valencianes han de treballar 124 dies a l'any més per a aconseguir el mateix salari que els seus companys, la qual cosa equival al fet que des del 29 d'agost, les dones del País Valencià deixen de percebre ingressos per treballar, segons un



El sindicat CCOO PV ha elaborat aquest informe a partir de dades de l'Enquesta d'Estructura Salarial corresponent a l'any 2014 que reflecteix que al País Valencià la diferència del salari mitjà entre homes i dones és de 5.968,05 euros, és a dir, que elles perceben 426,28 euros mensuals menys.



L’informe elaborat pel gabinet tècnic de CCOO PV en el marc de la celebració del Dia per la Igualtat Salarial d'Homes i Dones, posa en relleu l'augment de la distància en les retribucions entre tots dos sexes, “que resulta encara més cridaner expressat en termes temporals” ja que les valencianes han de treballar 124 dies a l'any més per a aconseguir el mateix salari que els seus companys, “és a dir, que des del 29 d'agost, les dones del País Valencià deixen de percebre ingressos per treballar”.

Les valencianes han de treballar 124 dies a l'any més per a aconseguir el mateix salari que els seus companys, la qual cosa equival al fet que des del 29 d'agost, les dones del País Valencià deixen de percebre ingressos per treballar, segons un informe de CCOO PV El sindicat CCOO PV ha elaborat aquest informe a partir de dades de l'Enquesta d'Estructura Salarial corresponent a l'any 2014 que reflecteix que al País Valencià la diferència del salari mitjà entre homes i dones és de 5.968,05 euros, és a dir, que elles perceben 426,28 euros mensuals menys.L’informe elaborat pel gabinet tècnic de CCOO PV en el marc de la celebració del Dia per la Igualtat Salarial d'Homes i Dones, posa en relleu l'augment de la distància en les retribucions entre tots dos sexes, “que resulta encara més cridaner expressat en termes temporals” ja que les valencianes han de treballar 124 dies a l'any més per a aconseguir el mateix salari que els seus companys, “és a dir, que des del 29 d'agost, les dones del País Valencià deixen de percebre ingressos per treballar”.



Reculada “brutal” i exigència de mesures per a reduir la bretxa salarial



La secretària de Dona i Polítiques d’Igualtat, Càndida Barroso, considera que “és brutal” la reculada que es dóna any rere any”, per a la qual cosa reclama que s'adopten mesures efectives per a reduir la bretxa salarial.



Entre aquestes mesures exigides per CCOO PV figuren les següents: inversió i creació d'ocupació pública; reposició pressupostària dels serveis públics -sanitat, educació, dependència, serveis públics locals-; polítiques que incentiven la coresponsabilitat en les tasques d'atenció i cura de menors i persones dependents -incidint en l'establiment del permís de paternitat igual al de maternitat, intransferible i individual-; l'impuls de la contractació indefinida a jornada completa des de l'inici a dones a través de polítiques actives d'ocupació; dotació pressupostària per al desenvolupament de la Llei de la Dependència; i la derogació de les reformes laborals de 2010 i 2012, “especialment aquesta última, ja que no solament conté mesures regressives i elements discriminatoris en l'accés i manteniment de les dones en el mercat de treball, sinó que estimula mitjançant bonificacions contractacions que no són indefinides”.



Segons denuncia CCOO PV, la bretxa salarial “persisteix en el nostre territori, situant-se en percentatges majors a la mitjana estatal, que està en un 30,3%”. A més, el sindicat posa de manifest que mentre que el conjunt de l'Estat ha disminuït un punt en l'últim any, en el nostre territori s'ha incrementat en dos punts.





La secretària de Dona i Polítiques d’Igualtat, Càndida Barroso.

​​​​​​​

El sindicat considera que la crisi ha tingut una “especial incidència”, perquè si en els seus inicis (2008) ja es destacava que la disparitat en els salaris entre dones i homes se situava entorn del 30%, nou anys després ha augmentat en més de 4 punts percentuals, i supera actualment el 34%. Aquesta tendència es pot explicar, en gran part, “pel major volum de treball a temps parcial de les treballadores”, segons CCOO PV, que afig que en moltes ocasions aquesta modalitat de jornada “no és una opció personal, sinó que té caràcter involuntari” i que, a més, està condicionat per la branca d'activitat i per males pràctiques empresarials.



La modalitat de contractació repercuteix en el guany mitjà anual entre tots dos sexes, segons reflecteix l’estudi, ja que mentre que en la contractació temporal la diferència salarial entre dones i homes és menor (12,3%), la bretxa salarial s'aprofundeix segons es consoliden les carreres laborals. Així, les dones amb contracte indefinit arriben a percebre un 38,8% menys de salari que els homes en la mateixa situació.





Forta disparitat salarial en el sector industrial



La dada “més cridanera” es registra en el sector industrial, on s'observa una important disparitat salarial. Les treballadores del sector haurien d'incrementar un 39% (uns 7.133,52 euros/anuals) per a percebre el mateix que els seus companys, segons CCOO PV.



No obstant això, la diferència en els sous “es produeix en tots els intervals d'edat i augmenta progressivament. La més escandalosa es troba en el tram entre 45 i 54 anys, que arriba a una bretxa del 41,5%”, que representaria 7.659,65 euros anuals menys que els seus companys.



La dada “més cridanera” es registra en el sector industrial, on s'observa una important disparitat salarial. Les treballadores del sector haurien d'incrementar un 39% (uns 7.133,52 euros/anuals) per a percebre el mateix que els seus companys, segons CCOO PV.No obstant això, la diferència en els sous “es produeix en tots els intervals d'edat i augmenta progressivament. La més escandalosa es troba en el tram entre 45 i 54 anys, que arriba a una bretxa del 41,5%”, que representaria 7.659,65 euros anuals menys que els seus companys.