L’entrada de bandes encèn la metxa de les Falles a València

“S’esperen unes falles “intenses”. Sempre ho són, però engany tindran si més no un element extra”. Així ho afirmava Gil Manuel Hernández a aquest diari aquell dia a finals de novembre de 2016 en què des d’Addis Abeda, a Etiòpia, es reconeixien les Falles com a Patrimoni Cultural i Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Aquest any les festes josefines estrenen reconeixement. Això revestirà cada esdeveniment faller de certa àuria especial.Aquest diumenge comencen les Falles de manera oficial, encara que la nit de dissabte, “els pirotècnics valencians tornen a ser profetes a la seua terra” anunciava Pere Fuset, ja que com a prèvia a la Crida tindrà lloc una mascletà vertical a l’Arbreda. Això no obstant, serà diumenge de matí (12h) quan per la plaça de l’Ajuntament de València desfilaran 13 bandes de música i la colla de tabal i dolçaina de l’Escola de la Junta Local Fallera.Aquesta serà la XIV Entrada de Bandes, un esdeveniment amb un element cabdal en la festivitat fallera: la música. Desfilaran deu bandes de la ciutat de del cap i casal: el Centre Instructiu Musical Tendetes, la Societat Instructiva de l’Obrer Agrícola i Musical de Benimàmet, la Societat Instructiva Musical del Palmar, la Societat Musical Barri de Malilla, la Societat Musical dels Orriols, la Societat Musical La Unió de Tres Forques, la Societat Musical dels Poblats Marítims, la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí, la Unió Musical Santa Cecília de Castellar-Oliveral, i l’Agrupació Musical de Massarrojos. Així mateix, desfilaran l’Escola de Tabal i Dolçaina de la Junta Central Fallera, l’Associació Musical la Torre i la banda de la Creu Roja i tancarà la comitiva la Societat Musical Lira Castellonera de Castelló de la Ribera.L’itinerari començarà des de la plaça de la Mare de Déu i continuarà per la plaça de la Reina, carrer de Sant Vicent fins arribar a la plaça de l’Ajuntament on el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, el president de la Junta Central Fallera, la Fallera Major de València, Raquel Alario i la Fallera Major Infantil de València, Clara María Parejo, imposaran el corbatí en les banderes de les agrupacions musicals.Amb les 14 agrupacions col·locades a la plaça de l’Ajuntament, s’interpretarà El Fallero de José Serrano, on enguany per primera vegada l’encarregada de dirigir les bandes participants recau en una dona, ja que Beatriz Fernández serà qui dirigisca el pasdoble amb què conclourà aquest primer acte faller.A les 20h a les torres dels Serrans, aquelles portes que antigament rebien o acomiadaven els visitants que entraven des del nord, ara, revestides de llum reben i anuncien que “València està en Falles”. L’esdeveniment és el primer multitudinari i compta amb un preàmbul amb videoprojeccions sobre les mateixes torres amb llums, so, música, etc.La fallera major estarà acompanyada de la cort, de la Junta Local Fallera i les autoritats polítiques de la capital del País Valencià on es proclamarà una lloa a les festes de la pólvora, la música i els ninots. Sovint, la fallera major és la protagonista i qui llança un missatge en diverses llengües convidant el món a participar de les Falles. Altres anys, el moment ha estat coprotagonitzat per polítics que han aprofitat el moment per fer gala del regionalisme més provincià a través de les Falles.