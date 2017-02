Beniparrell acull la presentació de PilotaVeu i del monogràfic dedicat a la pilota de Saó

Dimarts, 21 de febrer de 2017 a les 17:00h

Aquest divendres 24 de febrer a partir de les 20h, la Casa de la Cultura de Beniparrell acollirà la presentació tant del diari digital PilotaVeu com del nou número de la revista Saó. En aquest cas, la nova edició de la coneguda revista està dedicat a la pilota valenciana, l’esport valencià per excel·lència, i amb eixe motiu es realitzarà l’esdeveniment.El diari digital PilotaVeu i alguns dels col·laboradors habituals del diari hi han participat mitjançant articles o una entrevista a Ricard Sentandreu, coordinador del diari digital de pilota valenciana.En l’acte, intervindran el director de la revista Saó, Vicent Boscà, Ricard Sentandreu, jugador professional de raspall i coordinador de PilotaVeu i les germanes Noèlia i Anna Puertes, jugadores del CPV Beniparrell. Així mateix, la presentació de l’esdeveniment serà a càrrec de José Manuel Puchalt, regidor d’Educació, Cultura i Esports de Beniparrell.En finalitzar la presentació hi haurà un vi d’honor per als assistents a càrrec de l’Ajuntament de Beniparrell.