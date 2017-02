Una mascletà vertical inèdita, 9 vegades més potent, per homenatjar la indumentària fallera

Dimarts, 21 de febrer de 2017 a les 17:00h

Els trons arribaran als 50 metres d'altura, comptarà amb efectes innovadors i la seua durada serà d'11 minuts

Ricardo Caballer: "Crec que serà la mascletà més gran que s'haja fet mai a València, no solament per la potència, sinó per totes les innovacions tècniques, per la mescla de l'horitzontal amb el vertical i per l'ús de la pólvora com a fil de seda".

Mascletà de febrer de 2016.

Falles

EP / València



La pirotècnia



Aquesta disparada tan especial, que tindrà lloc dissabte a les 20h en l'Albereda, arribarà a 50 metres d'altura, durarà 11 minuts, comptarà amb efectes innovadors com els 14 colors de què disposarà, i a més, tindrà nou vegades més potència que les tradicionals mascletaes. Cal destacar que la 'Nit de l'Espolí' es retransmetrà on line a través del Facebook d'Amstel.



Així ho han explicat el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset; el mestre pirotècnic Ricardo Caballer, la Fallera Major de València de 2017, Raquel Alario, i el responsable de relacions institucionals de Llevant de Heineken Espanya, Alejandro Rodríguez, durant la presentació d'aquest acte.



Fusió de mascletà i castell



Caballer ha avançat que aquesta fusió de mascletà i castell serà "bastant diferent a l'habitual" perquè incorpora trams en vertical als habituals en horitzontal, així com una estructura de 3.000 quilos i 400 metres quadrats subjectada per una grua i situada a més de 50 metres d'altura, sobre la qual s'anirà teixint, no amb seda sinó amb llum, l'espolí de la Fallera Major, que a més de tenir uns 10.000 llums preparats estarà adornat amb efectes digitals.

Presenació de la Nit de l'Espolí. Foto: Amstel.



Durant els 11 minuts hi haurà retencions terrestres i trons col·locats entre els ponts de les Flors i de l'Exposició, per a culminar amb un terratrèmol en què es produirà novament la transició cap al vertical, ja que estarà situat sobre dues grues també a 50 metres d'altura. La pólvora anirà pujant cap al cel fins a culminar amb 3.500 trons com a final de l'espectacle.



El pirotècnic, que ha ironitzat en assegurar que no ha pogut dormir molt bé en les últimes setmanes davant el desafiament que suposa aquesta instal·lació, ha bromejat quan insistia que és "un somni" que li ha provocat "uns quants malsons" i ha agraït que l'ajuntament haja apostat per la innovació després d'anys en què "València s'havia quedat obsoleta en tema d'espectacles". "No m'agradava fer-los fora i que en la meua terra no es poguera", ha admès.



“La mascletà més gran que s'haja fet mai a València”



Caballer ha dit que ha realitzat muntatges similars en ciutats com Santiago de Compostel·la, però el del dissabte a València, ha assegurat, "té moltíssims més llums". "Crec que serà la mascletà més gran que s'haja fet mai a València, no solament per la potència, sinó per totes les innovacions tècniques, per la mescla de l'horitzontal amb el vertical i per l'ús de la pólvora com a fil de seda", adverteix el mestre pirotècnic.