Suspès 'sine die' el judici de la Gürtel valenciana

Dimarts, 21 de febrer de 2017 a les 17:30h

S'acusen cinc alts excàrrecs del PP, entre ells Ricardo Costa i Vicente Rambla, i empresaris entre els quals es troba un nebot de Blasco

Gürtel

EP / Madrid.



L'Audiència Nacional ha suspès el judici pel presumpte finançament il·legal del Partit Popular valencià (PPCV) en les campanyes de les eleccions autonòmiques i municipals de 2007 i 2008 en el marc de la trama Gürtel, l'inici del qual estava previst per al pròxim 13 de març, a causa de la baixa mèdica d'un dels fiscals i la impossibilitat de comparèixer d’un altre representant del ministeri públic.



Aquests fets coincideixen, a més a més, amb el fet que l'Audiència Nacional s'ha vist obligada a buscar substitut per al titular del Jutjat Central Penal, José María Vázquez Honrubia, encarregat de jutjar les peces 1, 2 i 6 de la branca valenciana de la trama Gürtel, ja que també es troba de baixa.



En una providència amb data d'aquest dimarts s'ha notificat a les parts que, per sol·licitud de la Fiscalia, se suspèn aquesta vista oral sense assenyalar encara un nou calendari. Aquesta decisió l'ha signada el jutge central de Vigilància Penitenciària i Menors, José Luis Castro, substitut de Vázquez Honrubia.



"S'assenyalarà de nou com més prompte millor, tenint en compte la circumstància en què es troba aquest Jutjat Central Penal amb la baixa del titular d’aquest per malaltia", afirma la providència.



Substitut per a Vázquez Honrubia



L'estat de salut de Vázquez Honrubia ha obligat l'Audiència Nacional a buscar substitut de cara a les sessions assenyalades. El tribunal va traure a concurs la plaça en comissió de servei per a un termini inicial de sis mesos per a cobrir les funcions d'aquest magistrat fins a la seua recuperació.

L'Audiència Nacional es va inclinar per aquesta opció davant la impossibilitat que el primer substitut d'Honrubia es faça càrrec del judici a causa de l'elevada càrrega de treball del seu Jutjat.



La vista oral, que en principi coincidia amb la celebració del judici de la primera època d'activitats de la trama Gürtel (1999-2005), jutjarà les peces 1, 2 i 6 de la branca valenciana de la xarxa corrupta, relacionades amb el finançament irregular del PP valencià en les campanyes electorals de 2007 i 2008 en la seu de l'Audiència Nacional de Sant Fernando d'Henares (a Madrid).



En el banc dels acusats s'asseuran 20 persones, entre les quals es troben el presumpte capdavanter de la trama Gürtel, Francisco Correa; el seu 'número dos', Pablo Crespo, i el responsable d'Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. Aquests tres es troben en la presó des del passat 14 de febrer, quan el Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJ) va ordenar el seu ingrés a la presó sense fiança després de ser condemnats a fins a 13 anys pels falsejaments en Fitur.



Rambla, Costa i el nebot de Blasco, acusats



També s'acusen cinc alts excàrrecs de la formació política, entre ells Ricardo Costa i Vicente Rambla. La resta d'acusats són empresaris radicats al País Valencià i sospitosos de finançar de forma irregular el PP valencià. Entre ells figura el nebot de l'expresident de les Corts Valencianes: Vicente Cotino.



Anteriorment, els nou empresaris imputats han reconegut que han finançat irregularment el PP valencià i han aconseguit un acord de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció. Els industrials, que s'enfrontaven a penes d'entre quatre i sis anys de presó, segons sol·licitava la Fiscalia, han acceptat penes d'entre 15 i 21 mesos de presó i l'abonament de multes per import màxim de 30.000 euros.



L'empresa de la trama Orange Market va començar la seua activitat en 2004, amb la realització d'actes per al PP en la ciutat o la presentació de l’America's Cup i la Cambra de Comerç, i en 2006 el PP valencià va començar a contractar Orange Market per a preparar les seues campanyes autonòmiques i municipals. Per exemple, va abonar, sense tributar ni comptabilitzar, uns 1,15 milions en les autonòmiques de 2007 i un total de 78.878 euros en les municipals d'eixe any per actes, entre els quals hi havia un protagonitzat pel president del Govern espanyol en funcions, Mariano Rajoy, a Alacant (16.882 euros).



Segons el jutge instructor, José de la Mata, el sistema de pagament de les despeses que realitzava Orange Market per al partit es va abonar "presumptament de forma dual, és a dir, que almenys una part rellevant es va abonar amb quantitats econòmiques alienes al circuit econòmic legal, mentre que una altra es feia de forma legal mitjançant l'emissió de factura".



Entre els testimonis es troben l'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps i l’extresorer del PP Luis Bárcenas.