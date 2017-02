Un empresari admet haver pagat 150.000€ perquè Castedo i Alperi reclassificaren uns terrenys

Dimarts, 21 de febrer de 2017 a les 18:45h



EP / Alacant.



Un empresari il·licità, investigat en la peça separada del cas Brugal en la qual s'ha instruït el suposat falsejament del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) d'Alacant, ha declarat aquest dimarts davant el jutge que es va sentir pressionat per a pagar per la reclassificació de terrenys i ha reconegut que va abonar tres factures de 50.000 euros per diferents treballs al bufet del germà de l’exalcaldessa d’Alacant, Sonia Castedo (PP), segons han informat fonts judicials.



Ramón Salvador està essent investigat per delictes d'aprofitament d'informació privilegiada facilitada per autoritat i per suborn. El promotor va demanar tornar a declarar voluntàriament el gener passat, després de conèixer-se el processament en la causa dels exalcaldes del Partit Popular Luis Díaz Alperi i Sonia Castedo i del constructor Enrique Ortiz.



A l'eixida del jutjat, Salvador ha manifestat als mitjans que té la consciència "molt tranquil·la" i ha ratificat que el constructor Enrique Ortiz li havia dit que tenia dades prèvies del PGOU, però que "no va ser veritat" perquè "no va aportar res".



A més, segons han informat fonts judicials, durant la seua declaració ha afirmat que va pagar 150.000 euros pel PGOU per a reclassificar uns terrenys després d'haver mantingut dues reunions amb Alperi i una altra amb Castedo i l'advocat Javier Gutiérrez.



Gutiérrez està essent processat al costat del seu soci i germà de l’exalcaldessa, José Luis Castedo, per assessorament il·legal d'informació privilegiada facilitada per autoritat, tràfic d'influències i suborn en eixa mateixa peça.



No obstant això, Salvador no ha aclarit en el seu testimoniatge quina part d'eixos 150.000 euros va ser pels treballs realitzats per a presentar al·legacions al PGOU i quina part va ser "peatge" per la reclassificació.



Les mateixes fonts han indicat que Salvador ha dit que, després d'acudir al despatx d'advocats Salvetti, de Gutiérrez i José Luis Castedo, per a aconseguir que es requalificara un sòl que havia deixat de ser urbanitzable en la revisió del PGOU, va pagar pels treballs dels advocats tres factures de 50.000 euros cadascuna.



A més, Salvador, preguntat per si considerava que era un peatge que va haver de pagar a les autoritats municipals, ha respost que "en part sí i en part no". L'empresari ja havia aportat dos d'aquestes factures i hui presentava la tercera davant el magistrat.



Alperi, "al comandament"



Així mateix, les mateixes fonts han assenyalat que en la seua declaració Salvador ha asseverat que es va reunir en dues ocasions amb Alperi, una quan encara era primer edil i una altra després d'haver deixat ja el càrrec, i que en aquesta última trobada Alperi li va dir que ell encara seguia estant "al comandament" de l'urbanisme municipal.



El procés, en mans del titular del Jutjat d'Instrucció número 5 d'Alacant, Manrique Tejada, es troba en fase d'acusacions i a l'espera que es resolguen en l'Audiència Provincial els diferents recursos presentats.