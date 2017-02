Millora de les habilitats comunicatives de l'alumnat a través de la ràdio en l'escola

Dimecres, 22 de febrer de 2017 a les 00:00h

Aquest dissabte 25 de febrer, a partir de les 9.30h, la Casa de la Cultura de Xàtiva (la Costera) acollirà la segona jornada RadioEscola , on s'intercanviaran experiències entre escoles que desenvolupen programes radiofònics. La promotora de l'esdeveniment, Escola Valenciana , pretén, d'una banda, acostar les possibilitats pedagògiques que ofereix aquest mitjà per millorar les habilitats comunicatives de l’alumnat i, de l’altra, impulsar la xarxa de ràdios escolars.És per això que l'entitat ha convidat a participar tots els centres educatius, mestres, pares i mares que vulguen compartir bones pràctiques docents i introduir les possibilitats de la ràdio per millorar la competència comunicativa i la qualitat educativa.En la programació de jornada hi haurà lloc per a una ponència titulada “El paper de la ràdio en l'educació” a càrrec de Lola Banón, tot i que l'element central seran els intercanvis d'experiències entre les escoles. En el primer d'ells participaran el CEIP La Moreria de les Coves de Vinromà (la Plana Alta), el CEIP Alfàs de Pedreguer (la Marina Alta) i el CEIP Antonio Machado de Torrent (l’Horta Oest). En la segona sessió, on els centres educatius seran els protagonistes, hi estaran presents el CEIP Germans Ochando d’Almassora (la Plana Alta), el CEIP La Comarcal de Picassent (l’Horta Sud) i el CEIP El Murtal de Benidorm (la Marina Baixa).