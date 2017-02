Els productes agroecològics protagonitzen la Fira de Productes de la Terra i Oficis d'Alcalalí

Dissabte, 25 de febrer de 2017 a les 00:00h

Aquest cap de setmana, els carrers d’Alcalalí (Marina Alta) acolliran la Fira de Productes de la Terra i Oficis , que comptarà amb la presència de parades d'artesans que complementaran l'oferta de productes agroecològics. Aquesta s'ubicarà al centre del nucli urbà del municipi i ocuparà la plaça de l'Ajuntament, el carrer de Porxe i el carrer Major.Des de les 11 del matí i fins a les 20.30 hores, en les més de 40 parades que hi participen, es podran trobar peces úniques que normalment només es troben en galeries o botigues especialitzades, així com productes d'alimentació de primera qualitat: coques, melmelades, mel, embotits, verdures i hortalisses, ametlles, etc.A més de les parades, també s'han organitzat activitats complementàries, com és el cas dels tallers per a aprendre a treballar la fusta, l'argila o el metall o d'altres enfocades per als més menuts com inflables, passejos en tren de fusta entre ametllers, tallers de màscares, taller de coques, cavallets, joguines i jocs tradicionals.Diumenge, a més, hi haurà, a les 12 hores, un tast d'olis del poble al Museu Etnològic i també, des de les 11 fins les 17.30 hores, al carrer del Ravalet, es realitzaran exhibicions de tir amb arc a càrrec de campions estatals que aniran acompanyades de tallers per a menuts i grans.I per a aprofitar l'afluència de visitants durant el cap de setmana, també s'ha organitzat la segona Ruta de la Tapa que oferirà, a més de tapes, menjars i dolços amb ametlla típics d'Alcalalí. També hi haurà visites guiades gratuïtes de 10 a 14 hores a la Torre Medieval i el Museu Etnològic, on hi ha ubicada l'exposició fotogràfica de la segona Marató Fotogràfica Alcalalí en Flor.Aquesta fira clou el “ Feslalí, Alcalalí en Flor " que va començar el 4 de febrer, on es programa un ampli ventall d'activitats dirigides a tots el públics, l'objectiu del qual és mostrar el potencial turístic del municipi, que té com a protagonistes els paisatges d'ametllers en flor.