10 excursions per a descobrir el patrimoni històric i arqueològic d'Alcoi

Diumenge, 26 de febrer de 2017 a les 00:00h

Enguany, l’ Ajuntament d'Alcoi , en la cinquena edició de les rutes urbanes, fa un salt i inclou un 50% de programació nova. Així, la programació d'enguany durà per nom “10 excursions voltant Alcoi i el seu patrimoni històric i arqueològic” i començarà aquest diumenge 26 de febrer amb “Urbanisme i habitatge obrer a Alcoi”, a càrrec de l’arquitecte i professor de la UA Jorge Domènech Roma.D'entre les novetats que trobem en aquestes rutes organitzades per l’Ajuntament d’Alcoi conjuntament amb el CAEHA i el museu arqueològic destaca la penúltima excursió que es farà en octubre, titulada “Alcoi plató de cinema (1923 – 2014)”, on de la mà de Quico Carbonell es descobriran racons d'aquesta ciutat que han estat protagonistes en diferents pel·lícules, com fou el cas de la gravació de Manolete o Balada triste de trompeta.D'entre la resta de rutes cal destacar la dels “Espais urbans de la Guerra Civil”, ja que aquesta ciutat, entre d'altres, compta amb més de 25 refugis, els més coneguts dels quals són el de Cervantes i l'Hospital Sueco-Norueg, que es va inaugurar el 25 d'abril de 1937 i comptava amb uns 700 llits.Ara bé, l'arqueologia tindrà un pes important en aquesta programació, ja que hi ha excursions com “El poblat ibèric del Puig d'Alcoi”, “El jaciment ibèric de la Serreta i el Salt” i “Visita a les excavacions arqueològiques”.