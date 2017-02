El PP es reny a si mateix al Congrés espanyol per no impulsar el Corredor Mediterrani

Dimarts, 21 de febrer de 2017 a les 21:30h

Compromís presenta una moció al Congrés espanyol per retraure els “reiterats ajornaments i incompliments en la construcció del Corredor” per part de l’executiu de Rajoy.

Imatge general de cara al sud de la xarxa ferroviària del corredor del mediterrani al seu pas per Vandellòs-Hospitalet de L'Infant a l'espera d'afegir en la via del cantó mar el tercer fil el 16 de juliol del 2016.

SFJ / Madrid.



El punt sis de l’ordre del ple que ha celebrat hui el Congrés espanyol era ben clar: demanar explicacions al govern del PP que lidera Mariano Rajoy “sobre els reiterats ajornaments i incompliments en la construcció del Corredor Mediterrani”. La moció l’ha presentada Joan Baldoví (Compromís), del Grup parlamentari Mixt, i ha rebut el suport en l’hemicicle d’ERC, del PSOE, de Podemos, del PNV així com, de manera vetllada, de Ciudadanos. No obstant això, tot i que les reclamacions tenien la intenció d’interpel·lar Rajoy, aquest no s’hi trobava al ple, així com tampoc la presidenta del Congrés espanyol, l’exministra de Foment i responsable de les infraestructures de l’Estat, Ana Pastor, qui s’ha deixat caure al final de la moció i ha presidit la Mesa durant la votació.



Baldoví ha insistit en fer veure el greuge compartiu que hi ha entre altres territoris de l’Estat i els territoris de l’arc mediterrani i ha reiterat que s’alegra “sincerament de cada inversió” feta. Després de l’alegria venia la reprimenda al PP, perquè el “govern paralitzà en 2012 el Corredor Mediterrani. D’açò no m’alegre”, ha afegit. “Hi ha bones notícies a altres territori, però en el nostre no”, per això “és hora de dir prou a les promeses incomplides”. El diputat de Compromís ha recordat que la moció recull esmenes de C’s, PSOE i PP, per això “volem que s’aprove, perquè hi haja compromisos”, ha dit. “Volem pressupostos de 2017, 2018 i 2019 que tinguen partides obertes, que es tinga en compte i es treballe amb les comunitats autònomes i que el Corredor tinga via d’ample europeu. Coses raonables”, ha afegit el diputat valencià, qui en última instància ha afegit que “voldria el mateix tuit amb la foto de Revilla (el president de Cantàbria) amb el ministre de Foment, però amb el meu president Ximo Puig, amb Puigdemont, etc.”, ha acabat dient Baldoví, tot fent el paral·lelisme amb l’anunci de les infraestructures que rebrà la comunitat càntabra.





Joan Baldovi durant la seua intervenció al congrés espanyol.



Tot seguit, han fet ús del seu temps diferents diputats valencians com Cantó (C’s), qui, segons ha recordat Lizondo, fou “el primer en dur el tema” del Corredor al Congrés espanyol. “Han passat quasi 30 anys i seguim igual”, ha dit Cantó, qui també ha aprofitat per posar el dit a l’ull de diferents diputats sobre temes que poc o res tenien a veure amb la moció plantejada.



José Luís Àbalos, del PSOE, ha recordat les inversions de Zapatero, perquè “els socialistes sempre hem apostat per aquest corredor i anem a donar suport a la moció”.



Un to diferent ha fet servir Miguel Barrachina fent veure que el Corredor potser no cal tant, perquè segons el diputat del PP els estrangers “valoren les infraestructures d’Espanya quasi amb un excel·lent”. A més, ha incidit amb el fet que en el corredor s’han invertit 13.500 milions dels 17 pressupostats.





Votació de la moció de Compromís sobre els "reiterats ajornaments i incompliments en la construcció del Corredor".



Iñigo Barandiaran, del PNV, ha estat més decidit des del primer moment en dir reiteradament que donaran suport a la moció perquè l’eix mediterrani és vertebrador. Per la seua banda, Teresa Jordà, d’ERC, s’ha situat en el to exigent que primerament havia manifestat Baldoví. Jordà, però, ha fet servir un conte: “Madrid, capital del Corredor Mediterrani”. Aquest ha acabat amb l’afirmació que aquesta infraestructura no és un capritx, “és una prioritat” i finalment ha retret al Govern espanyol allò que el secretari autonòmic d’Habitatge, Obres públiques i Vertebració del Territori, Josep Vicent Boira, va afirmar fa unes setmanes en fer-se ressò que el Govern espanyol es gastà diners europeus destinats al Corredor Mediterrani per a unir les estacions madrilenyes.



Finalment, Fèlix Alonos, de Podemos, ha manifestat que donaran suport a la moció, alhora que ha retret que Rajoy no s’hi trobara en el ple i ha mostrat el seu disgust pel fet que el PP “vote una cosa a les Corts i una altra al Congrés”.



En el torn de votacions tots els grups han votat favorablement la moció, de manera que la transacció presentada posteriorment per Baldoví ha rebut el suport de tots els grups, inclòs un PP sense Rajoy, que acceptava la reprimenda per no “impulsar i ajornar reiteradament” el Corredor Mediterrani.





