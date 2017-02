EUPV denuncia la situació del director ‘zombie’ de l'Agència Comarcal de Cocentaina

Dimecres, 22 de febrer de 2017 a les 09:45h

Sembla que el cas de Carles Recio , que ha estat cobrant religiosament el seu sou -45.000€ anuals- durant 10 anys sense haver acudit al seu lloc de treball a la Diputació de València, no és l’únic. L’alarma ha saltat ara a Cocentaina (el Comtat) on José Vicente Masanet, també assessor de la Corporació Provincial i amb una retribució anual de prop de 40.000 euros, no apareix pel seu lloc de treball a l'Agència Comarcal La Muntanya a Cocentaina.Així ho ha denunciat la diputada provincial d’EUPV a la Diputació d’Alacant, Raquel Pérez, qui considera que “ens trobem davant un nou cas en el qual el PP aplica una doble vara de mesurar” ja que, ha indicat, “sí que es tenen diners per a pagar una persona que ni tan sols apareix pel seu lloc de treball i, en canvi, no es cobreix una plaça que és necessària per a poder atendre les necessitats d'aquesta oficina”.“Masanet va ser nomenat directament pel president de la Diputació, César Sánchez, a l'inici del seu mandat, encara que, segons ens han assegurat els mateixos funcionaris, en la passada legislatura ja se li va donar ordre de no aparèixer per l'agència”, ha afirmat la també portaveu del grup provincial d'EUPV.“El dilluns ens trobàrem amb un despatx impol·lut i sense una tasca assignada directament o indirectament a pesar que José Vicente Masanet estava avisat sobradament de la nostra visita a les instal·lacions, així i tot ni va aparèixer ni es va disculpar o li va interessar la presència del grup d'EUPV de la Diputació en el seu lloc de treball”, ha dit Raquel Pérez.Durant la visita a aquestes instal·lacions de l'Agència Comarcal de la Diputació d'Alacant, realitzades juntament amb el regidor de Guanyar Cocentaina, Bernardo Pérez, i membres del col·lectiu d'EUPV d'aquest municipi, la formació d'esquerres va poder comprovar ‘in situ’ el treball que es realitza des d'aquesta delegació de la institució donant cobertura amb tan sols 5 persones als xicotets municipis de la comarca en relació a assessorament jurídic i tècnic.“Els treballadors ens han traslladat la seua preocupació per la desatenció política a agilitzar el procés per a cobrir una plaça essencial per a l'agència com és la gestió del registre d'entrada, perquè lamentablement el funcionari que realitzava aquesta labor va morir el passat any. Per açò, des d'EUPV ens vam comprometre a donar trasllat d'aquesta necessitat de servei”, ha explicat la diputada.