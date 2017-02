Compromís de la Nucia proposa l’adhesió del municipi a la Xarxa Ramon Llull

Dimecres, 22 de febrer de 2017 a les 11:00h

El grup de Compromís a l’ Ajuntament de la Nucia (la Marina Baixa) ha proposat per a la seua aprovació, al pròxim plenari ordinari del 23 de febrer, una moció demanant l’adhesió a la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull i la creació d’una agència AVIVA de promoció del valencià.Així, en la línia de potenciar la llengua i la cultura, s’ha proposat l’adhesió a la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull, que té com a objectiu la promoció de la llengua i cultura pròpia dels valencians, celebrant cursos, congressos i seminaris, concedint beques i acords amb institucions, universitats i associacions i promovent l’art i la cultura popular, “accions que es porten a terme des de la SEU Universitària”, segons Compromís.“A la Nucia es fa alguna promoció del valencià a través de la SEU Universitària, però la trobem en falta a l’ajuntament, on la presència de la llengua pròpia és ínfima”, afirma Pep Pastor, regidor i portaveu de la formació valencianista a l’Ajuntament. Així, en la mateixa proposta cultural de promoció de la llengua i cultura valencianes, es proposa crear una agència AVIVA de promoció del valencià, que és un Gabinet de Normalització Lingüística.