El País Valencià recupera 7.000 hectàrees de zones afectades pels incendis forestals

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 00:00h

RedactaVeu / València.



La Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha iniciat la recuperació de 6.966 hectàrees de zones afectades per incendis forestals en muntanyes d'utilitat pública al País Valencià. La restauració ambiental es durà a terme a través de sis projectes d'adjudicació oberta per a zones incendiades entre el període 1994-2005. Per a realitzar la recuperació de les zones danyades pel foc, la conselleria destinarà 290.005 euros.



Durant els últims 25 anys, el territori valencià ha patit multitud d'incendis forestals. Les actuacions de restauració ambiental postincendi són clau perquè l'afecció ambiental dels incendis siga el menor possible. La rapidesa en la intervenció minimitza efectes negatius com la erosió, vessament, plagues, pèrdua de valor paisatgístic i d’altres. I les actuacions a mitjà i llarg termini consoliden els treballs inicials i asseguren la tornada dels terrenys forestals a l'estat inicial previ a l'incendi.



En aquest cas, s'efectuaran actuacions de restauració ambiental a llarg termini. El propòsit primordial és retornar a les muntanyes arrasades pel foc, l'estructura i el funcionament que tenien abans de la seua degradació, atenent particularment al sòl i tendint a més a fer-los menys vulnerables davant possibles pertorbacions.



El primer dels projectes es durà a terme en les comarques de la Plana Baixa (Eslida, Chóvar, Ahín), l'Alt Palància (Caudiel, Assuévar, Altura) i l'Alt Mijares (Vilamalur, Torralba, Aiòdar, Cirat, Castell de Vilafamés, Villahermosa), on s’actuarà sobre 802 hectàrees.



Un segon es realitzarà en la comarca dels Serrans (Calles, Xulilla, Sot de Xera, Xelva, Domenyo, Loriguilla) on es restauraran 815 hectàrees. El tercer projecte tindrà lloc en les comarques de la Foia de Bunyol (Setaigües, Yátova) i Camp de Morvedre (Sagunt, Serra) on s’incidirà sobre 1.340 hectàrees de muntanya.



El següent projecte englobarà les comarques de la Canal de Navarrés (Navarrés, Quesa, Millars), la Vall d'Albaida (Pinet, Quatretonda, Ontinyent/Fontanars, Bèlgida, Beniatjar, Carrícola, Ràfol de Salem, Salem, Palomar, Otos, Llutxent) i de la Costera (Vallada) on es recuperaran 1.845 hectàrees cremades.



El cinquè projecte es realitzarà en les comarques de la Ribera Alta i Baixa i la Safor (Polinyà-Alzira, Llombai, Montdúver, Tavernes de la Valldigna), la Vall d'Aiora (Cofrents, Xalans, Xarafuel, Teresa de Cofrents) i la comarca d'Utiel-Requena (Xera, Requena), on s’actuarà sobre 1.490 hectàrees.



L'últim projecte es durà a terme en les comarques del Comtat (Benimassot, Planes, Beniarrés, l'Orxa, Tollos, Vall d'Alcalà, Agres), l’Alcoià (Banyeres) , l'Alt Vinalopó (Beneixama) i la Marina Alta (Dénia, Xàbia, la Vall de Gallinera, Confrides) on es restauraran 674 hectàrees de terreny cremat.



Aquestes actuacions s’englobaran dins del Programa operatiu FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020, i més concretament dins de l'Eix Prioritari 6, el qual persegueix conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos. L'objectiu és fomentar la gestió, protecció i manteniment del sòl, d'espais naturals i la seua biodiversitat, en particular els protegits, incloent mesures per a pal·liar els problemes d'erosió, salinització, desertificació, desforestació i baix nivell de matèria orgànica en el sòl.