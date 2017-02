Un col·legi de València exigeix la retirada ‘immediata’ de l’amiant danyat pel vent

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 00:00h

“No volem que es repare el sostre -del col·legi Sant Àngel-, sinó que es retire el material danyat al més prompte possible”, demanen davant la seua perillositat per a la salut

L’AMPA del Sant Àngel demana que es retiren els trossos caiguts del sostre de la cambra de material esportiu, que està dificultant el funcionament normal del centre amb més de 300 escolars.

RedactaVeu / València



L’AMPA del col·legi Sant Àngel de València s'ha dirigit a la Conselleria d'Educació per a sol·licitar la retirada “immediata” de l'amiant que fa dues setmanes, durant el temporal de vent, va caure, ja que part d’aquest segueix encara a l'interior de la cambra de material esportiu.



Per açò, exigeixen que la Conselleria actue ràpidament i el retire al més prompte possible: “No volem que es repare el sostre, sinó que es retire el material danyat al més prompte possible. Estem pendents que el centre es trasllade a un altre lloc, per açò, solament volem la retirada del material”, apunten des de l'AMPA.



Han passat més de dues setmanes des que els forts vents van provocar la caiguda de part del sostre d'amiant. Des de llavors, l'amiant danyat roman, una part a l'interior de la cambra, i l'altra danyada en la teulada, a l'espera que la Conselleria d'Educació procedisca a la seua retirada. L'amiant és un material perillós per a la salut i, per aquest motiu, des del moment de la caiguda de part del sostre, l'Ajuntament de València, alertat pel centre, va acudir al col·legi per a barrar la zona i evitar així que ningú s'acostara al lloc on havia caigut la uralita.





El sostre d'amiant de la cambra de material esportiu té una superfície de 30 metres quadrats, dels quals han caigut una part. La cambra de material està integrada en el pati del col·legi on juguen diàriament 320 escolars. A més, ja que no poden accedir a la cambra per motius de seguretat, no poden accedir a la il·luminació de les instal·lacions on habitualment es realitzen activitats extraescolars, amb la qual cosa, la no retirada del material d'amiant està dificultant el funcionament normal del centre.Des de la Plataforma ‘Fibrociment NO, GRÀCIES’ i des de la Confederació Gonzalo Anaya s’han unit a aquesta petició per a exigir la retirada immediata “d'aquest material tan nociu per a la salut”.