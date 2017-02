El govern municipal de Bétera rebutja la petició de dimissió de l’edil no adscrit

Dimecres, 22 de febrer de 2017 a les 14:45h

Bétera.



L’últim ple extraordinari celebrat a l’ Ajuntament de Bétera (el Camp de Túria) va rebutjar la petició de dimissió del regidor Pedro Gallén, expulsat del grup municipal Ciudadanos (C’s) i actualment en el grup de no adscrits, amb els vots contraris de l’equip de govern municipal –Compromís, PSPV, Asamblea Bétera Ciudadana- que presideix l’alcaldessa Cristina Alemany.Si Gallén dimitira, el seu lloc l’ocuparia el núm. 2 en la llista de C’s, la qual cosa permetria a l’oposició fer-se amb el control del ple.L’oposició municipal –formada per PP, Mas Camarena i C’s- també va demanar una reprovació pel seu comportament en un plenari en què va desqualificar aquestes tres formacions municipals per no donar suport a una declaració institucional en suport als agents de la Guàrdia Civil agredits en Alsasua, i en la qual tragué tota l’artilleria contra Pedro Gallén.En aquest vídeo podeu veure un resum del plenari extraordinari que es va prolongar durant més de quatre hores.





Els comptes municipals de Bétera quedaren aprovats després de rebutjar-se la reclamació del PP, contrària al procediment d’aprovació en el plenari. Compromís, PSOE, Asamblea Bétera Ciudadana i el regidor no adscrit tombaren l’al·legació dels populars recolzant-se en tres informes tècnics que avalen la seua decisió. En concret, el regidor d’Hisenda, Enric Álvarez, respongué a la bancada popular amb tres informes favorables a l’actuació de l’Equip de Govern: el del secretari accidental, el de la interventora i el de COSITAL (Consell General de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local). Álvarez recordà que les decisions eren sempre polítiques i que la que havia pres el govern de Bétera estava avalada per eixos informes tècnics.



Així, a l’espera de ser publicats en el BOP, Bétera ja té pressupostos, que pugen a poc més de 17 milions d’euros.



Cal recordar que els pressupostos es van ajornar a principis de l’estiu perquè el secretari del consistori explicà que s’havien de dur a aprovació per la Junta de Govern Local. Fetes les consultes pertinents, l’equip de govern portà els comptes de nou al ple i quedaren aprovats.



El regidor de Compromís remarcà que el PP, quan governava, havia convocat igualment plenaris extraordinaris i els pressupostos havien arribat a aprovar-se tard i, en algun cas– el de 2015– sense l’informe preceptiu de la interventora.



Salvador Beltrán (Mas Camarena-Cube) acusà el govern d’actuar de mala fe perquè aprovà els pressupostos “amb trucs de la vella política” referint-se al fet que faltava la regidora de Ciudadanos, Eva Martínez, que acabava de ser mare quan s’aprovaren els comptes. Beltrán arribà a dir que “sabien les faltes que tenia”.



Enric Álvarez contestà contundentment a Beltrán. “Els trucs els fan els mags, els polítics prenem decisions”. El regidor de Compromís criticà el portaveu de Mas Camarena-Cube per tornar a parlar de “faltes” d’una companya de l’hemicicle municipal, tot i que l’equip de govern anava a aprovar de totes maneres els pressupostos amb el vot de qualitat de l’alcaldessa.





Per la seua banda, el regidor no adscrit, Pedro Gallén, carregà contra el secretari per “obstaculitzar” el treball dels regidors i qualificà el funcionari d’actuar “com un jutge” en compte d’assessorar els grups polítics. Gallén desacredità la manera en què, segons ell, s’han confeccionat els pressupostos perquè “no han sigut participatius”. Finalment, s’acordà la proposta de desestimar les al·legacions del PP amb els 11 vots a favor de Compromís, PSOE, Asamblea Bétera Ciudadana i el regidor no adscrit; els 9 vots en contra de PP i Mas Camarena Cube; i l’abstenció de Ciudadanos.





