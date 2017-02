Marina Albiol porta les reivindicacions de les ‘Kellys’ a l'Europarlament 

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 00:00h

De la mà de la portaveu d’Esquerra Unida al Parlament Europeu, Marina Albiol, l’ associació ‘Las Kellys’ -que agrupa milers de cambreres de pisos de tot l’Estat espanyol i que té un dels seus col·lectius amb seu a Benidorm- ha presentat una petició a l’Eurocambra per aconseguir que siguen reconeguts els drets laborals d’aquestes professionals.En paraules d'Albiol , “es tracta d’un col·lectiu de professionals, pràcticament dones en la seua totalitat, que sistemàticament es veuen sotmeses a unes condicions laborals abusives”.Albiol denuncia que pràcticament “s’ha regularitzat entre les grans cadenes d’hotels un règim d’explotació cap a aquestes cambreres que està afectant la seua salut, que no els permet períodes de descans mínims, que no deixa que puguen conciliar la feina amb la seua vida personal, i en general cada vegada tenen condicions més precàries”.Davant aquesta realitat, i sempre segons l’europarlamentària d’EUPV, “es veuen obligades a recórrer a les institucions europees perquè ni les autoritats valencianes ni el govern central estan atenent les seues necessitats”.Des de fa mesos, l’entitat denuncia públicament els abusos a què són sotmeses a la seua professió, una situació que en els darrers mesos, des de la implantació de l’última reforma laboral, s’ha agreujat amb la presència d’empreses ‘multiservei’ que subcontracten les cambreres en unes condicions molt més precàries i injustes que si foren contractades pels hotels. En paraules d’Albiol, “hi ha ja un rosari d’infraccions detectades i denunciades per aquesta subcontractació poc clara per part de terceres empreses” i ha sigut “el context que ha creat la reforma laboral el que ha facilitat que s’implanten ràpidament a molts hotels, estenent les seues pràctiques abusives”.Això s’afegeix, segons Albiol, a unes condicions que ja patien “extremadament exigents” com ara moure mobles pesats, netejar a fons habitacions en qüestió de minuts, enfilar-se sense protecció a llocs elevats per poder netejar o aspirar productes químics. “Fins i tot, denuncien freqüents casos d’assetjament, malalties que es deriven de la feina i que no estan reconegudes com a tal, absència de drets bàsics com la protecció a les embarassades, i nombroses malalties derivades del continu estrès a què estan sotmeses per la seua càrrega de treball”, afig.