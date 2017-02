Compromís porta al jutjat 3,2 milions de presumptes falsejaments del PP a Alacant

Dimecres, 22 de febrer de 2017 a les 16:15h

El portaveu de Compromís, Gerard Fullana, ha avançat que "la presumpta trama que capitanejava el PP" en la institució "podria tenir una extensió en municipis".

EP / Alacant



El grup Compromís en la Diputació d'Alacant ha presentat davant la Fiscalia Anticorrupció indicis de la presumpta manipulació de l'adjudicació de contractes en el Patronat de Turisme per 3,2 milions d'euros, i ha anunciat que investiga possibles ramificacions en grans municipis i en altres institucions governades pel PP entre 2004 i 2009.



La coalició ha portat aquest dimecres a Fiscalia les 70 factures i "diferents expedients de contractació" per les "sospites de clars indicis" per la presumpta "manipulació de contractes per a afavorir dues empreses". La denúncia es refereix a les contractacions per l’estand de Fitur del Patronat de Turisme de la Costa Blanca per als anys de 2004 a 2009. Al seu entendre, “s'han comès els delictes de malversació i frau i aportem més de tres proves de cadascun".



Les suposades irregularitats es van conèixer durant la Comissió de Recerca pels últims 12 anys de governs del PP en la institució, i afecten els anys al capdavant de la institució de José Joaquín Ripoll i del seu diputat provincial de Turisme, Sebastián Fernández.



El portaveu de la coalició valencianista, Gerard Fullana, ha mantingut, en atenció als mitjans a les portes de l'Audiència d'Alacant, que es tracta “d’un calc de l'estratègia que s'ha vist en Gürtel i en Fitur a València, però a Alacant".



Fullana, acompanyat pels altres dos diputats José Manuel Penalva i Lluís Pastor, ha relatat que el presumpte falsejament s'hauria comès pel fraccionament de contractes, per concursos oberts "manipulats" o per "convidar a dues empreses propietat d'un matrimoni". Així mateix, ha relatat que a Anticorrupció se l’ha posat en coneixement de suposats casos de "sobrecostos".



El portaveu de Compromís en la Diputació ha avançat que "la presumpta trama que capitanejava el PP" en la institució "podria tenir una extensió en municipis", per això s'ha sol·licitat la col·laboració dels ajuntaments per a "veure si des d'altres institucions també es feia aquest modus operandi".



A aquest respecte, ha revelat que es busca informació en "grans municipis" de la demarcació "governats en eixa època pel PP". Preguntat sobre si tenia constància que eixes empreses hagueren treballat per a altres diputacions, Gerard Fullana ha explicat que "són empreses del País Basc, que mai havien treballat en Turisme i la seua funció era immobiliària sense precedents en 2004".



"Això convida a pensar si aquest modus operandi s'estava fent en altres diputacions espanyoles, i que ningú dubte que hem iniciat mecanismes per a associar-nos amb altres partits per a sol·licitar la informació en els corresponents parlaments", ha revelat.



Ciscar, Sánchez i Dolón



Segons el parer de Fullana, el PP provincial insisteix en la seua intenció de "regenerar-se" i "canviar", però "res de res". Així, ha explicat que "des de desembre, el número 2 del PP en la Diputació, Eduardo Dolón, té el llistat de factures i quan van creure que no trauríem cap conclusió, fa una setmana, van afirmar en la Comissió de Recerca, i consta en acta, que vista tota la documentació s'havia obrat correctament".



A eixe respecte, ha reclamat la dimissió de Dolón per "ocultar aquesta informació i per mentir en dir que Compromís no havia denunciat en la comissió que hi havia 3,2 milions d'euros sota sospita", i ha dit que es va posar sobre la taula de la Comissió a finals de gener.



El portaveu valencianista ha considerat que es tracta d'una afirmació "molt greu", ha denunciat que s'ha intentat "silenciar l'existència d'aquestes factures" i ha etzibat: "Afirmen que col·laboraran amb la Justícia, només faltaria açò".



"Ací a Alacant, els mateixos que estaven des de 2005 i 2006, José Ciscar i César Sánchez, en primera línia política quan estaven passant aquests fets, ara tenen la informació des de desembre i no han dit res, sinó tot el contrari", ha opinat.



A més, ha lamentat que Sánchez, com a president provincial, va imposar a Dolón com a president de la Comissió "i encara no ha dit res" i "va ser el número 3 del PP valencià durant eixe temps en què han anat eixint casos com Taula i el mateix que Ciscar".