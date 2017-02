Nomdedéu reclama un pacte social perquè la igualtat salarial siga una realitat efectiva

Dimecres, 22 de febrer de 2017 a les 16:00h

El secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, ha reclamat "un pacte social perquè la igualtat salarial siga una realitat". Nomdedéu, que ha participat en el Dia Internacional de la Igualtat Salarial, organitzat per l'Associació d'Empresàries i Professionals de València (EVAP), ha incidit en la necessitat que "tota la societat, empresaris, treballadors, polítics i gestors, caminem junts per a aconseguir la igualtat real i efectiva entre l'home i la dona".Nomdedéu ha incidit que és necessari superar el debat de la igualtat salarial. "No solament és la igualtat -ha matisat- sinó el canvi de rols que ha evidenciat que és la dona sobre la qual continua reposant l'atenció a tercers, el que implica dies de permís sense sou o jornades parcials no desitjades que acaben engrandint l’escletxa".Nomdedéu ha fet referència a les dades que reflecteix l'informe del Servef sobre l'atur des de la perspectiva de gènere. Així, segons l'estudi, es desprèn que les dones inscrites com a demandants d'ocupació parades tenen un nivell formatiu més alt que els homes (9,2% universitàries enfront de 5,5% universitaris). No obstant açò, una vegada entren en situació de desocupació els costa més trobar un treball, i són més de la meitat de les dones parades de llarga durada (50,2% enfront de 42,6% aturats de llarga durada).Així mateix, segons l'última dada de l’EPA, si considerem l'ocupació en el lloc de treball, les dones tendeixen a ocupar aquelles de menor qualificació. Per cada dona en un lloc directiu, hi ha 2,6 homes, mentre que per cada dona en una ocupació elemental, hi ha 0,6 homes.Nomdedéu ha posat l'accent en les dades de temporalitat i parcialitat que demostren que és la dona "la que es veu obligada a renunciar a la seua carrera professional per la cura de familiars". Així, la taxa de parcialitat és més de 20 punts superior entre les dones que entre els homes i el percentatge d'homes amb jornada parcial per a atendre necessitats familiars és de l'1,3% enfront del 14,7% de les dones. El percentatge de persones subocupades per insuficiència d'hores és set punts superior entre les dones que entre els homes.El secretari autonòmic ha qualificat les dades d’"inadmissibles, desoladores i impactants". "No podem mantenir-nos impassibles davant aquestes xifres tan alarmants", ha assenyalat i ha reclamat "passar a l'acció per a canviar les coses".D'altra banda, el responsable d'Ocupació ha recordat que la Conselleria d'Economia Sostenible ha establit clàusules socials en els plecs de condicions dels contractes i en les bases reguladores d'ajudes i subvencions. A més, enguany es destinaran 11,5 milions d'euros a les polítiques actives d'ocupació de qualitat amb perspectiva de gènere.