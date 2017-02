Educació 'no' ha decidit que l'IES Balears de València siga una Escola Oficial d'Idiomes

Dimecres, 22 de febrer de 2017 a les 16:15h

EP / València.



La Conselleria d'Educació està estudiant la possibilitat que l'Institut d'Educació Secundària (IES) Balears de València es convertisca en una Escola Oficial d'Idiomes (EOI). En tot cas, explica el departament que dirigeix Vicent Marzà, eixa mesura no entraria en vigor el pròxim curs, ja que, "ara com ara és una proposta i no una decisió ferma".



La Conselleria ha manifestat que, actualment, està treballant en la millora i ampliació de l'oferta d'ensenyament d'idiomes amb la creació d'una nova EOI a València i, alhora, en una "millor oferta de Formació Professional en els barris marítims de la ciutat".



En aquest context, dilluns passat, 20 de febrer, Educació va convocar una reunió amb els equips directius dels IES Balears, Districte Marítim i El Grau per a "informar-los d'aquest tema, compartir diferents propostes sobre aquest tema i escoltar les seues opinions".



En aquesta trobada, afigen, es va informar de la possibilitat de convertir en un futur l'IES Balears en EOI, ja que s'està també organitzant el nou mapa de les escoles d'idiomes en tot el territori valencià i la ciutat de València "necessita una segona seu per als estudis d'idiomes". A més, recorden que l'IES Balears fa la funció d'aulari de l’EOI de València.



"Aquest plantejament no entrarà en vigor el pròxim curs 2017-2018, perquè ara com ara és una proposta per a treballar conjuntament amb les diferents comunitats educatives, no una decisió ferma". Des d'Educació es convocarà en breu una reunió amb la comunitat educativa de l'institut susdit (professorat, alumnat i les famílies) per a treballar conjuntament en aquest sentit, postil·len.



Per la seua banda, fonts de l'associació de mares i pares d'alumnes (AMPA) de l'IES Balears citades pel diari Levante, que ha avançat aquest dimecres la informació, lamentaven la possibilitat anunciada per l'administració educativa, ja que suposaria el trasllat de 350 alumnes d'eixe institut al del Marítim, que ja supera els 700 estudiants.



El col·lectiu de pares, segons el rotatiu, anuncia mobilitzacions contra l’hipotètic canvi d’ús del centre i alerta del perill de "massificació" si es duen a terme els canvis.