Paterna revisa basars per evitar la venda de disfresses sexistes per a xiquetes

Dimecres, 22 de febrer de 2017 a les 16:30h

La regidoria d’igualtat i dona,encapçalada per Carmen Gayà, ha fet revisió de locals comercials de la localitat dedicats a la venda i lloguer de disfresses per tal d'evitar la venda, durant estos dies on es celebren carnestoltes i davant la proximitat de la cavalcada del ninot de falles, de disfresses que puguen ser considerades com a sexistes per a xiquetes.

Esta acció ve donada pel coneixement de la regidoria, mitjançant els mitjans de comunicació, de la venda que estava fent-se d'aquest tipus d'articles on a més als seus embolcalls apareixien xiquetes fotografiades en actituds provocatives, un tema que va alarmar la població la qual va mostrar el seu rebuig en tot tipus de xarxes socials.

La regidoria d’igualtat i dona, assessorada per l’observatori de publicitat no sexista i la direcció general de la infància i adolescència, ha revisat 12 locals comercials dedicats, de forma directa o indirecta, a la venda i lloguer de disfresses del nucli urbà, La Canyada i dels polígons Font del Gerro i Tàctica. Després de la revisió feta cap dels establiments visitats procedeix a dia de hui a la venda d'estos tipus d'articles. Complint així la llei 26/2015 de protecció del menor i la llei general de publicitat.

Carmen Gayà, regidora d'igualtat, ha declarat que "l'objectiu de revisar aquestos establiments és garantir que aquest tipus de disfresses sexistes no estiguen presents en cap comerç de Paterna ja que la regidoria vol protegir els menors d’accions que pretenen la hipersexualització de la infantesa".