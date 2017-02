Més de 550 agrupacions culturals utilitzen l'app Traca per mantindre els fallers al dia

Diumenge, 26 de febrer de 2017 a les 00:00h

La comunicació digital entre grans grups, com ara una comissió fallera, pot arribar a ser complicada, perquè segurament molts hauran creat en algun moment el típic grup de Whatsapp per així comunicar els actes de la falla o les reunions, però entre les diferents convocatòries segur que s'intercalen algunes bromes o altres curiositats, raó per la qual, al final, deixa de ser útil. A partir d'una idea va nàixer ‘ Traca ’, que segons els seus creadors asseguren que no et perdràs res del que passa en la teua comissió, ja que disposa de calendari, una opció per a confirmar l'assistència (molt important a l'hora de preparar menjars) i una secció de notícies per estar a dia del que passa en la falla.Aquesta utilitat, creada per Kukut Estudio a finals de 2015, va sorgir quan van detectar “la necessitat dels fallers de tenir un mitjà de comunicació propi, un canal informatiu privat, ràpid i senzill d'utilitzar per tots”, segons han explicat per a La Veu els seus creadors.Els dissenyadors de l'aplicació van analitzar que algunes comissions estaven en el món de les xarxes socials i pàgines web, però van trobar en aquestes una debilitat, ja que expliquen que no existeix “un lloc de referència on el faller puga acudir per consultar en qualsevol moment tot el que passa a la falla. Perquè hi ha mil canals, i al final la saturació fa que no t'assabentes de res”.Per això van reflexionar i van arribar a la conclusió que mantindre actualitzada una web és complicat; les xarxes socials, segons quines, tenen una privacitat dubtosa; l’enviaments de correus electrònics acaben en l'oblit i els grups massius de Whatsapp són un caos. Per això, amb aquesta aplicació, segons expliquen des de Kukut Estudio, agafen “totes les mancances de la resta de vies d'informació i els peguen la volta per crear un canal únic i pràctic. Completament privat, amb avisos instantanis de tot contingut nou, amb un clic de l'administrador tots els membres reben l'actualització”.Aquesta aplicació gratuïta actualment ja compta amb més de 550 associacions culturals, entre comissions, juntes locals i agrupacions falleres, als quals permet informar dels actes interns de manera privada, facilitant la comunicació de reunions o d'altres actes, mitjançant les diferents seccions de què disposen com són els avisos, les notícies, el calendari i una secció fixa d'informació on es poden incloure els càrrecs, esbossos, quotes, etc.Altres seccions, incorporades recentment, són la d'activitat on es registren totes les notificacions, perquè els usuaris no es perden cap contingut o canvi, la possibilitat de crear subgrups, i així a través d'ells enviar un contingut diferenciat per delegacions, els esdeveniments amb control d'assistència amb data límit per a apuntar-se i també la possibilitat de pertànyer a més d'una comissió, des d'un mateix perfil de fallers.Les diferents agrupacions falleres que utilitzen aquesta aplicació estan escampades arreu del territori, en més de 85 municipis i continuen creixent.I l'any passat, amb aquesta mateix idea de base, però amb matisos, Kukut Estudio va llançar ‘ Grup ’, una aplicació per a mòbils, que en aquest cas està oberta a tot tipus d'organitzacions. De fet, els seus creadors asseguren que actualment compten amb 200 grups actius, d'entre els quals destaquen les societats musicals i comparses de Moros i Cristians, però també hi ha associacions locals i centres educatius.